В Москве остановился рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом

Количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1,6 тыс. – 1,7 тыс. [госпитализаций]», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», информирует ТАСС.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.