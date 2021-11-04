Мнение: О крутейшей новости… Но как это развидеть?
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Вот, чёрт!
Как перестать ржать в голос?
Просто прочтите вот это: «Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в космосе». Более того, эти две космические державы подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
Ну, чисто для понимания: в настоящее время Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств мира. Её #экономика основывается на экспорте табака. И ещё немного – золото+бриллианты. Страна получила всемирную известность как рекордсмен по гиперинфляции: 79 600 000 000% в середине ноября 2008 года. А ещё этой страной почти четыре десятка лет правил диктатор Роберт Мугабе.
Что и говорить, партнёр для «Роскосмоса» – достойнейший!
Но главное – вот…
Как утверждают в соцсетях, по случаю подписания документов с «Роскосмосом» в Хараре прошёл большой парад национальных ВКС.
Смотрим и наслаждаемся.
Facebook post
Ладно, это была почти шутка.
А вот – серьёзно.
Россия и Зимбабве также обсудили перспективы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли. В ходе визита в Москву делегация Республики Зимбабве посетила с ознакомительным визитом предприятия российской ракетно-космической промышленности: Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы», Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина и Центр управления полетами «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», – сообщили в «Роскосмосе».
И эти экскурсии – вершина сегодняшних космических достижений России?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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