«Дурили крестьян с офшорным агромонстром»

На Ставрополье силовики изъяли тираж местной газеты и арестовали ее издателя. Так на юге РФ цензурируют материалы о колхозах.

Выходные у редакции ставропольской «Открытой газеты» не задались: тираж свежего номера изъяли полицейские, а учредителя и владельца издания Владислава Леонтьева — арестовали. По мнению журналистов, газету преследуют из-за освещения ситуации вокруг колхоза «Россия», в котором сейчас якобы происходит рейдерский захват.

Не доедешь

В субботу, 30 октября, курьер вез восемь тысяч свежеотпечатанных экземпляров «Открытой газеты» из ростовской типографии в Ставрополь. Мужчину остановили правоохранители и потребовали отдать им все упаковки с газетами. Курьер подчинился.

Вторую партию номера, который должен был появиться в ставропольских киосках в понедельник, изъяли на следующий день. На этот раз тираж вез сам владелец издания — Владислав Леонтьев. Госавтоинспекторы задержали его и составили протокол о неповиновении сотруднику полиции (19.3 КоАП). Неповиновение, по словам главного редактора газеты Людмилы Леонтьевой, заключалось в том, что Владислав потребовал от полицейских объяснить причины изъятия тиража.

«Он сказал им, что закон не позволяет изъять тираж, так как они не предъявили никаких документов. На основании чего? Владислав предупредил:

«Вы сейчас похищаете тираж, вы незаконные действия совершаете», — рассказывает главред.

На дороге Леонтьев прождал около трех часов — пока не приехал наряд из РОВД. Причину изъятия тиража правоохранители все-таки объяснили: «Поступил анонимный звонок о том, что машина якобы перевозит листовки экстремистского содержания».

Днем в понедельник Владислав Леонтьев получил 15 суток ареста — максимум по статье, которую ему вменили. «Суд был безобразным — отмечает главред «Открытой». — Машина вместе с газетами арестована, стоит в Новоалександровском РОВД, судья Василий Непомнящий прерывал все вопросы, которые пытались задавать адвокаты и Владислав. Они пытались обратить внимание на незаконность действий сотрудников». Адвокат Леонтьева Ирина Скорикова рассказала «Новой», что планирует обжаловать его арест, а также будет добиваться возбуждения уголовного дело о превышении силовиками полномочий.

Утром во вторник жене Владислава Леонтьева позвонили из полиции и потребовали забрать задержанный автомобиль с тиражом. «Получается, полиция отдает тираж обратно, требует, чтобы мы забрали машину. А водитель этой машины сидит. Вот такой парадокс», — удивляется Людмила Леонтьева.

Адвокат Ирина Скорикова, фото с сайта opengaz.ru

Адвокат Ирина Скорикова предполагает, что, вероятно, силовики могли попытаться привлечь издание к административной ответственности за массовое распространение информации, включенной в федеральный список экстремистских материалов (20.29 КоАП).

«Смотрим газету и проверяем, есть ли у нас в газете включенные в список материалы, или нет. Если нет ничего, совпадающего с этим списком, то все. Это очень легко проверить, — объясняет она. — Но если говорить про уголовное дело — это 280-я статья УК о призывах, — то к этому вообще полиция отношения иметь не может, обычно это расследует ФСБ».

Однако, по словам защитницы, даже административного производства в отношении газеты сейчас не ведется.

Получается, что владелец издания отправился в спецприемник просто так — за то, что отстаивал свои законные права.

«Для всех и каждого»

«Открытая газета» существует уже почти 20 лет и позиционирует себя как независимое общественно-политическое и познавательное издание, ее тираж — около девяти тысяч экземпляров. Журналисты редакции писали о нарушениях прав человека в Ставропольском крае, публиковали региональные новости, рассказывали о фальсификациях материалов по резонансным уголовным делам и коррупции. На незамысловато оформленном сайте можно найти и «менее социальные» публикации — текст о «несгибаемом полковнике» Квачкове или о вреде гаджетов, которые «вызывают» в мозгу подростков «необратимые» изменения.

Людмила Леонтьева не первый раз сталкивается с преследованием из-за своих публикаций. В 2005 году она — лауреат конкурса с необычным названием «Произвол в законе» — даже стала обвиняемой по уголовному делу о клевете на следователя. Поводом для его возбуждения стали ее статьи о пытках и массовых фальсификациях в ходе расследования громкого для Ставрополья «прасковейского дела». Тогда обошлось: прокуратура постановление о возбуждении уголовного дела отменила.

Контроль над землями «России»

«В номере, который в итоге погибнет, Владислав Леонтьев как раз выступил с большой статьей, в которой пишет о беззакониях судов, выносящих решения в пользу тех, кто при власти и при деньгах», — рассказывает главред.

Она отмечает, что в свежем номере газеты был напечатан очередной материал о конфликте вокруг колхоза «Россия», с которым борются жители близлежащих станиц. Издание рассказывает об этом «рейдерском захвате» уже давно.

«Полицейские хотят, чтобы до жителей не доходила информация [о рейдерском захвате]. Номер необычный только тем, что он выходит накануне собрания жителей и рассказывает о беспределе силовиков в Ставропольском крае и коррупции», — добавила она.

Кадр с открытого заседания о судьбе попавшего в трудную экономическую ситуацию колхоза «Россия», выложенного в Youtube

Колхоз «Россия» — аграрное предприятие, расположенное в станице Григорополисской в Ставропольском крае. Накануне своего столетия в колхозе начался конфликт: новый председатель Александр Гринев оказался в СИЗО по обвинению в краже в особо крупных размерах организованной группой лиц (ч. 4 ст. 158 УК), а предыдущего главу Сергея Пьянова рабочие не допускают к управлению. В результате финансовые счета предприятия оказались заблокированы, люди на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату, уборочная кампания затруднена.

«Открытая газета» поддерживает рабочих-станичников и активно критикует «чиновных обманщиков», которые, как пишет издание, «дурили крестьян, не признаваясь, что они давным-давно в сговоре с офшорным агромонстром». Речь идет о крупнейшем в РФ производителе белого сахара — группе «Продимекс». Она, уверены журналисты «Открытой», постоянно «нуждается в новых землях для расширения своего производства и не гнушается никакими способами для их захвата» и пытаются получить контроль над землями «России».

В компании «Продимекс» не смогли оперативно ответить на вопрос «Новой газеты» о возможной причастности к изъятию тиража и аресту владельца «Открытой газеты».

Александра Новикова

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