Мнение: Эклектика

Еще одной гранью идеологии «новой нормальности» и свидетельством её несамодостаточности является полное игнорирование её идеологами и исполнительными адептами существующее в объективной реальности рассогласование между материальными и культурными технологиями как в глобальном масштабе, так и на уровне макрорегиональном, региональном и страновом.

В идеале материальные технологии должны быть сбалансированы культурными — то есть, способностью своевременно адаптировать психику человека как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях к резко усложняющемуся технологическому окружению.

Рассогласование культурных и материальных технологий приводит к тому, что в материальном мире возникает структурная избыточность, что приводит к утрате системных признаков. Системный распад всегда приводит к росту (причем в возрастающем порядке) катастрофических явлений и процессов.

Проблема состоит в том, что системный крах техносферы всегда тянет за собой и коллапс культурных (иначе — гуманитарных) технологий управления. Возникает та же картина — система теряет связность, структура перестает адекватно транслировать свой функционал, возникает рост катастрофических явлений уже в сфере этих отношений.

Здесь и заключается слабое место «новой нормальности» – ключевой проблемой сегодня является слишком быстрое развитие в сфере материального производства, за которым не успевает психическая адаптация. «Новая нормальность» пытается разрешить возникающую проблему через ускоренный переход к материальным технологиям нового (пост- или за-индустриального) технологического уклада, сопровождая это насаждением культурных и гуманитарных технологий управления индустриальной и даже доиндустриальной эпохи.

В том и проблема, что феодальная система управления социумом не работает в индустриальной фазе развития. Не работает и не может работать. В постиндустриальном будущем «новой нормальности» невозможно управлять социумом практиками технофашизма, так как фашизм есть атрибут и технология управления исключительно индустриальной фазы развития. Мало того: создание антиутопических конструктов, где цифровой фашизм будет являться составной частью управления нео-феодальным социумом, тоже обречено на неудачу, так как для феодализма в любом его исполнении фашизм как модель управления тоже неэффективна. Они друг другу полностью не соответствуют.

«Каждому овощу — свой сезон», Каждой системе управления — свой уровень развития объекта управления. Но идеологи «новой нормальности» создают крайне эклектичный проект, в котором намешано несовместимое. И естественно, что этот проект будет нестационарным, а значит — потреблять ресурс в количествах, больших, чем будет производиться. Создавать нестационарную систему, сразу же находящуюся в состоянии системного кризиса, перманентно уходящего в катастрофу — ну, прямо скажем, выглядит это как-то даже глупо. Что, кстати, не очень удивительно, так как катастрофический кризис гуманитарных технологий управления затрагивает в первую очередь именно управляющие элиты. В период кризиса элиты «глупеют» гораздо более высокими темпами, чем управляемый ими социум. Что видно по нынешним политикам — они с каждым поколением буквально вырождаются по отношению к предшественникам. Это справедливо и для западной цивилизации, и для иных. Про Россию я вообще не хочу говорить — при том, что предыдущие поколения правителей явно не блистали, нынешних можно сразу спиртовать в банках для Кунсткамеры как аномалию развития головного мозга.

Пока, в общем, проект «новой нормальности» при внимательном к нему отношении выглядит все менее и менее здравым. И перспективы у него, прямо скажем, весьма сомнительные. Как по целям и задачам, так и по тому, что в итоге у него получится.

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