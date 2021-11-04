 

Девушка показала вид из окна квартиры в Нью-Йорке, за которую она платит 1575 долларов — и теперь там никто не хочет жить и бесплатно

04.11.2021, 20:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Аренда — это всегда деликатный вопрос и бывает что  баланс  цены и качества может быть полностью нарушен!  Такая ситуация случилась с девушкой из Нью-Йорка , которая арендует квартиру за 1575 долларов в месяц, но вид из окна оставляет желать лучшего.

Вот что вы представляете, когда слышите такую цену за аренду? Наверное просторный дворец с четырьмя спальнями, террасой, прекрасным видом на город и, возможно, даже дворецким по совместительству, который подает чай и бутерброды.

Увы! Тиктокерша под ником notfromdenmark, показала, что это означает жить в Нью — Йорке, и это как минимум не очень красиво.

@notfromdenmark

🌟Stop dreaming, start doing🌟 #nyc #nycapartment #nycstudio #apartmenttour #manhattan

♬ Runaway — AURORA

За ее окном — двор, где местные жители хранят свой мусор, пока его не подберут. Это выглядит ужасно, это антисанитарно, а главное — это то, что он блокирует пожарную лестницу!  

Как вам такой вид из окна с горой мусора?

Примерно так выглядело это место во время подписания договора на аренду

А теперь так

Просто невозможно пройти



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.10 / Жертвы и подонки – Личное мнение

04.06 / Мнение: Борьба с изменениями

25.07 / Вышел трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

10.07 / Ученые прокомментировали воздействие кофе и чая на COVID-19

20.09 / Инсайдер рассказала о последних словах ведущего «Русского лото» Борисова перед смертью

14.09 / Мнение: Ложь и правда об урочище Сандормох

01.05 / Россия заявляет, что Твиттер выполняет требование об удалении “запрещенного контента”, но слишком медленно

22.04 / К чему приводит геронтократия?

19.06 / Le Monde: Россия наступает на независимые СМИ

16.09 / Волонтёрам спишут долги по алиментам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика