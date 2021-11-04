Мнение: Ананасы до революции, квартира стоимостью в машину и процент нищих в СССР

1. «Давайте спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ел» – этот известный афоризм Михаила Жванецкого, описывающий советский дефицит, стремительно устарел ещё в 1990-е. Однако не только в наше время, но и до советской эпохи эти слова были не слишком-то актуальны. Блогер Константин Белик пишет в комментариях, что экзотические фрукты, вроде ананасов и бананов, были доступны россиянам ещё до революции, и надолго пропали из продажи только после наступления коммунизма:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/chinovnichestvo-i-dvorianstvo-v-ri-rossiiskie-voennoplennye-v-1905-godu-i-uroki-fevralskoi-revoliucii-617d52b0ca40d92f7d143865#comment_971587381

…такой фрукт как ананас на общем уровне стал известен в СССР в натуре, в продаже (исключительно в Москве, может ещё в Питере, понятно) только в 1980-е, после Олимпиады (до этого только в спецраспределителях для высшей номенклатурной аристократии); а до революции их купцы даже на деревенские ярмарки привозили (читал как-то о воспоминания крестьян той поры), тогда как в губернских столицах, не говоря уж про Москву и тем паче Питер, это была вполне обычная вещь.

Да что там, даже бананы я впервые попробовал где-то в 1982-83 годах, когда впервые побывал в Москве, и это было редкое чудо, может раз в пару-тройку лет приходилось есть, а ананасы впервые попробовал в 1988-89, и то консервированные, китайские, а свежий только после краха СССР. А до революции бананы были, как и сейчас, более доступным фруктом, нежели ананасы.

Так что да, ананасы в шампанском – это совершенно не советское яство, я бы даже сказал – антисоветское, из дореволюционных книжек, а до и после советской власти обычная вещь.

2. К вопросу о доступности квартир в СССР. В 1990 году, при Горбачёве, квартиры были так дёшевы, что на обычную подержанную японку с правым рулём можно было выменять двушку во Владивостоке:

https://lenta.ru/news/2021/11/01/stoimost1/

Для сравнения, сейчас для обмена на двухкомнатную квартиру во Владивостоке придётся найти уже десять подержанных праворульных тойот, причём покупатель потребует, чтобы машины были в отличном состоянии.

3. Читатели прислали любопытную статистику по уровню жизни в СССР. К сожалению, ссылки на источник нет, а слепо верить цитатам из интернета я не хочу. Поможете в поисках документов?

– в 1965 году ЦНИЭИ Госплана РСФСР докладывал Политбюро, что после определения прожиточного минимума на члена семьи в 40 руб, а уровня достатка в 65 руб/месяц:

39,22% являются нищими,

34,3% — бедными.

– в 1988 году Госкомстат СССР впервые официально рассчитал прожиточный минимум, установив его в 78 рублей на человека – и оказалось что 14,5% населения СССР являются нищими.

В 1989г. Госкомстат СССР повысил прожиточный минимум до 90 рублей – и нищих в СССР стало уже 25%. После «павловской реформы цен» 1991 года доходы ниже прожиточного минимума имело уже 90% населения СССР.