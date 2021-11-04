 

Мнение: Ананасы до революции, квартира стоимостью в машину и процент нищих в СССР

04.11.2021, 19:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1. «Давайте спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ел» – этот известный афоризм Михаила Жванецкого, описывающий советский дефицит, стремительно устарел ещё в 1990-е. Однако не только в наше время, но и до советской эпохи эти слова были не слишком-то актуальны. Блогер Константин Белик пишет в комментариях, что экзотические фрукты, вроде ананасов и бананов, были доступны россиянам ещё до революции, и надолго пропали из продажи только после наступления коммунизма:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/chinovnichestvo-i-dvorianstvo-v-ri-rossiiskie-voennoplennye-v-1905-godu-i-uroki-fevralskoi-revoliucii-617d52b0ca40d92f7d143865#comment_971587381

…такой фрукт как ананас на общем уровне стал известен в СССР в натуре, в продаже (исключительно в Москве, может ещё в Питере, понятно) только в 1980-е, после Олимпиады (до этого только в спецраспределителях для высшей номенклатурной аристократии); а до революции их купцы даже на деревенские ярмарки привозили (читал как-то о воспоминания крестьян той поры), тогда как в губернских столицах, не говоря уж про Москву и тем паче Питер, это была вполне обычная вещь.

Да что там, даже бананы я впервые попробовал где-то в 1982-83 годах, когда впервые побывал в Москве, и это было редкое чудо, может раз в пару-тройку лет приходилось есть, а ананасы впервые попробовал в 1988-89, и то консервированные, китайские, а свежий только после краха СССР. А до революции бананы были, как и сейчас, более доступным фруктом, нежели ананасы.

Так что да, ананасы в шампанском – это совершенно не советское яство, я бы даже сказал – антисоветское, из дореволюционных книжек, а до и после советской власти обычная вещь.

2. К вопросу о доступности квартир в СССР. В 1990 году, при Горбачёве, квартиры были так дёшевы, что на обычную подержанную японку с правым рулём можно было выменять двушку во Владивостоке:

https://lenta.ru/news/2021/11/01/stoimost1/

Для сравнения, сейчас для обмена на двухкомнатную квартиру во Владивостоке придётся найти уже десять подержанных праворульных тойот, причём покупатель потребует, чтобы машины были в отличном состоянии.

3. Читатели прислали любопытную статистику по уровню жизни в СССР. К сожалению, ссылки на источник нет, а слепо верить цитатам из интернета я не хочу. Поможете в поисках документов?

– в 1965 году ЦНИЭИ Госплана РСФСР докладывал Политбюро, что после определения прожиточного минимума на члена семьи в 40 руб, а уровня достатка в 65 руб/месяц:
39,22% являются нищими,
34,3% — бедными.

– в 1988 году Госкомстат СССР впервые официально рассчитал прожиточный минимум, установив его в 78 рублей на человека – и оказалось что 14,5% населения СССР являются нищими.
В 1989г. Госкомстат СССР повысил прожиточный минимум до 90 рублей – и нищих в СССР стало уже 25%. После «павловской реформы цен» 1991 года доходы ниже прожиточного минимума имело уже 90% населения СССР.

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.08 / Мнение: Митинги в Минске. 16.08.2020

27.03 / Хилари Дафф стала мамой в третий раз: первое фото малыша

07.05 / Мнение: Допустимая русофобия, боты ЦРУ против России и награды за головы американцев

11.08 / Мнение: Протесты в Белоруссии – всё будет плохо

24.06 / Тоннель для пересадки со станции “Марьина Роща” БКЛ на салатовую ветку почти готов

13.08 / Широков бьет. Судью

07.09 / В Белоруссии отчисленных студентов заменят российскими

12.04 / Мнение: Когда Навального начнут пытать «принудительным кормлением»?

12.10 / Врач Викулов объяснил, как человек может заразиться коронавирусом через смартфон

22.04 / Доктор Евгений Комаровский рассказал об уникальности мутаций коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика