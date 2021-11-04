Специалист рассказал о правилах правильного питания зимой

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04.11.2021, 19:54, Разное
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Алексей Ковальков, диетолог, рассказал, что в зимний период люди легко могут набирать до 7 килограмм лишнего веса. Специалист напоминает, что в холодное время года лучше всего перейти на более легкий рацион и питаться правильно.
Каждая вторая жительница после зимы жалуется на лишние килограммы. Многие думают, что с приходом весны похудеть можно быстро и легко, но диетолог заявляет, что от «зимних» килограммов избавляться не так просто, поэтому лучше всего всегда контролировать свой рацион и придерживаться простых правил, чтобы оставаться стройным.

Эксперт сообщает, что люди ежедневно должны есть суп из рыбы или постного мяса, добавляя овощи и крупы. Блюдо не надо употреблять горячим, оптимальная температура супа должна быть 40 градусов. Также стоит добавить в меню свежезамороженные ягоды. Если их правильно хранить, то можно сберечь в плодах все полезные микроэлементы и витамины.

Диетолог советует не исключать из рациона орехи, но не употреблять есть их много. В орехах есть витамины группы B, поддерживающие организм в тонусе. Идеальной порцией считается горсть, которая помещается в кулаке.

Приносит пользу здоровью и квашенная капуста, в составе которой до 70 % витамина C. Также надо есть блюда из индейки. Такое мясо считается не жирным, но имеющим много триптофана – аминокислоты, которая способствует вырабатыванию гормона счастья серотонина.

Источник: rg.ru



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