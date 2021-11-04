Insider – Facebook был не первым, кто решил взять имя Meta

Как оказалось, в США уже существуют компании, которые имеют слово Meta в своём названии, так что переименование Facebook может столкнуться с препятствиями, пишет Insider. Впрочем, эксперты считают, что компания использует все доступные ей ресурсы, чтобы всё же взять новое имя, что непременно скажется на мелком бизнесе под тем же брендом.



Reuters

Facebook объявил, что меняет своё название и теперь будет именоваться Meta. Однако этот переход, вероятно, пройдёт не без препятствий, отмечает Insider.

Дело в том, что в Аризоне уже существует компания с названием Meta, и она подала заявку на регистрацию торговой марки в августе, то есть задолго до Facebook. А использовать это имя она стала ещё в ноябре 2020 года. Впрочем, пока их заявка на патент ещё находится на рассмотрении. Meta PC продаёт компьютеры, диски, клавиатуры и другие устройства.

Если у компании есть торговая марка, это говорит о том, что её бренд будет защищён на законодательном уровне, но не означает, что конкретное слово будет принадлежать этой компании и никто больше не сможет его использовать. Так что если Facebook и разрешат взять Meta, это слово не будет ему принадлежать и организации из смежных секторов смогут так же называться. Непонятно только, как решит суд по поводу Meta PC, посчитает ли он эти компании компаниями из одного сектора.

При этом основатели Meta PC говорят, что готовы отступиться, если Марк Цукерберг заплатит им $20 млн. Когда стало известно о переименовании Facebook, они много шутили об этом в соцсетях. Один из основателей даже в шутку заявил, что теперь они поменяют своё название на Facebook.

Компания Цукерберга уже подала заявку на домен meta.com. Впрочем, на платформе Instagram им пришлось занять аккаунт @wearemeta, потому что @meta уже используется магазином мотоциклов.

Как отмечают эксперты, Facebook наверняка использует все имеющиеся у него деньги и законные ресурсы, чтобы обеспечить себе имя Meta, и это может сказаться на мелком бизнесе, который имеет тот же бренд, пишет Insider.