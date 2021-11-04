Das Erste – недоверие к вакцинам — это глобальная угроза здоровью людей

В ряде стран сейчас наблюдается резкий рост числа заражений и смертей от коронавируса, пишет Das Erste. И хотя этому есть много причин, в частности, ослабление ограничительных мер и распространение нового дельта-штамма COVID-19, одним из главных факторов эксперты всё же считают недоверие людей к вакцинам. Об этом в своём отчёте рассказывает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.



Reuters

Во многих государствах сейчас уже нет дефицита вакцин от коронавируса, но практически везде количество привитых недостаточно высоко для победы над COVID-19, пишет Das Erste. Также во многих странах наблюдается рост числа заражений и смертей. Связано это с отменой большей части ограничительных мер, распространением более опасного дельта-штамма, а также ослаблением прививочного иммунитета. Но в некоторых местах, например, в Румынии и России, статистика заболеваний разительно отличается от тех государств, которые добились большего успеха в борьбе с COVID-19, скажем, Португалии, Испании и Италии, отмечает немецкий телеканал.

И причины таких больших различий уже в другом, объясняют в своём отчёте эксперты из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Показатели заражений и смертей могут сильно варьироваться в зависимости от того, как организовано снабжение населения вакцинами, насколько богат ассортимент предоставляемых препаратов и самое главное — отношения людей к прививкам. И вот в отношении к ним в ряде стран доминируют отторжение и скепсис.

Всемирная организация здравоохранения ещё в 2019-м назвала недоверие к вакцинам одной из самых серьёзных глобальных угроз для здоровья людей, продолжает Das Erste. При этом с начала пандемии и создания вакцин от коронавируса ситуация только усугубилась. В ВОЗ даже говорят о том, что параллельно с пандемией происходит «инфодемия»: по всему миру распространяется дезинформация по поводу самого вируса и прививок.

По результатам опроса института общественного мнения Gallup, 32% взрослых людей на Земле не хотят прививаться от COVID-19. Это приблизительно 1,3 миллиардов человек. При этом в ВОЗ не устают подчёркивать, что с точки зрения цены вакцина — это самый эффективный метод предотвращения заболеваний. Благодаря такой профилактике удаётся предотвратить до 3 миллионов смертей в год. Если уровень вакцинированности удастся поднять, это спасёт ещё 1,5 миллионов жизней.



Страх перед прививками — это не новое явление, объяснил историк медицины Мальте Тиссен. По его словам, люди боялись вакцин с того дня, как они появились. Возможных генетических изменений они опасались ещё тогда, когда делались уколы от оспы. И самое абсурдное, что страх перед побочными эффектами будет только нарастать, хотя вакцины за это время стали гораздо безопаснее. В некотором смысле прививки стали жертвами своего собственного успеха, продолжает историк: «Из-за того что они хорошо действуют, болезней становится меньше. Поэтому в последнее время мы стали забывать об угрозе, от которой прививаемся». По этой же причине в начале пандемии человечество недооценило угрозу, исходящую от коронавируса, считает он. К тому же нередко тема вакцинации политизируется и становится предметом для проекции совершенно других тем.

В отчёте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний говорится, что скептическое отношение к прививкам может возникнуть из-за недоверия к властям, неадекватной оценки угрозы, исходящей от вируса, ограниченного объёма доступной о нём информации, практических препятствий на пути к вакцинации, а также слабого чувства коллективной ответственности. Эксперты отмечают, что с приходом осени и зимы риск увеличения числа заражений и смертей высок как никогда, поэтому популяризация вакцинации — одна из наиболее приоритетных задач.