 

Тётки-тётки вокруг. Более ста тёток, в общем – Личное мнение

04.11.2021, 19:48, Разное
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Умудрённую годами валиде Симону Яковлевну достали и вывели из себя назойливые подписчицы. Спрашивают, как бабушка объясняет внучке постоянную смену женщин папы?


Фото: Соцсети

— Я думала вы мудрая женщина, ну как так-то, как можно позволять такое? У Алисы перед глазами постоянно меняющиеся женщины, зачем ей знакомить с каждой? Ну куда вы смотрите?
— С чего вы взяли, что Алиса идентифицирует девушек? У нас их тут более ста!

Вот так-то, больше ста!

И действительно, всех не упомнишь и не идентифицируешь. Мама девочки приезжает — её маленькая школьница помнит.

Возможно, Алиса узнаёт и мамку братика — ну, эта, как её, чёрненькая такая была. Сутулая и с необъятной кормой. Как её звали? То ли тётя Настя, то ли Амина-апа?

Потом была Катя — у неё маленькие ручки. Удобно было играть с ней в куколки. Теперь Доня с папой — как мама беленькая, но моложе. Всего лет на 10 старше самой Алисы, а значит с ней можно веселиться, не то, что с унылой Аминой.

Как всех их упомнить? Да и зачем? Главное, бабушка любит внучку, а девки эти — сегодня одна, завтра будет другая, а послезавтра — третья.

Смысла идентифицировать их ребёнку нет. Можно просто называть нейтрально: тётя.

Тётя, пойдём играть! Тётя, краба будешь? Тётя, а ты умеешь плавать и писить в бассейн? Ну, а потом, когда тётя уедет, можно по телефону сказать: Тётя, не звони мне, у папы другая тётя!

Ну, и так далее.

Детская психика очень пластична. Никакой трагедии в смене тёток у папы для ребёнка нет.

Тётки-тётки перед глазами. Главное, все красивые — значит, у ребёнка формируется хороший вкус.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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