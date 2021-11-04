Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове

В кулуарах парламента 55-летний министр рассказал, какой круг приоритетов очертил перед ним президент Владимир Зеленский: навести порядок в закупках, обеспечить справедливое денежное обеспечение, разобраться с коррупционной составляющей.

Со всеми этими задачами, по словам Резникова, может справиться юрист. Кроме того, президент поставил перед ним задачи “завершить подписание и наполнение контракта с Великобританией на огромные суммы и наполнить рамочное соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами, подписанное в ходе визита президента в США”.

“ГОРДОН” рассказывает, кто такой Алексей Резников и почему ему доверяют в команде президента.

Резников родился во Львове. Фото: Олексій Резніков / Facebook

Резников родился во Львове в 1966 году. Перед тем как получить высшее образование и стать квалифицированным юристом, он успел поработать фрезеровщиком в производственном объединении “Кинескоп” и палатным санитаром во Львовской областной больнице.

В 1984–1986 годах Резников служил в Воздушно-десантных войсках СССР.

Диплом правоведа он получил в 1991-м, окончив Львовский университет имени Ивана Франко. Тогда же стал сооснователем компании “Галицкие ценные бумаги”.

Три года спустя Резников получил адвокатское свидетельство и начал карьеру дипломированного юриста. Он был зампредседателя Центра развития украинского законодательства, вице-президентом Ассоциации юристов Украины, членом Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а также партнером в целом ряде адвокатских компаний.

Резников-правовед принимал участие в разработке проекта Налогового кодекса, закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре”, изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс.

Кроме того, будущий министр обороны преподавал: был профессором кафедры публичного права юридического факультета Международного Соломонова университета, автором мастер-классов и тренинговых программ для молодых юристов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киево-Могилянской академии, Львовского университета имени Ивана Франко. В 2010 году Резников основал именную стипендию для одаренных студентов и аспирантов юридических факультетов украинских вузов.

Адвокат Резников специализировался на альтернативном разрешении споров и досудебных консультациях по их урегулированию, подготовке мировых соглашений, медиации и предварительной независимой оценке.

Резников многие годы занимался адвокатской практикой. Фото: Evgeniy Korol / Facebook

В 2004 году партнеры Резников и Сергей Власенко (сейчас – народный депутат от “Батьківщини”) представляли в Верховном Суде позицию кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Они добивались признания второго тура президентских выборов недействительным из-за массовых фальсификаций. Дело выиграли.

Старт политической карьеры Резникова пришелся на 2008 год – тогда он баллотировался и был избран в Киевский горсовет от Блока Николая Катеринчука. Резников был членом комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

В мае 2014 года Резников был переизбран в Киевсовет, где стал его секретарем и одновременно заместителем только что избранного мэром столицы Виталия Кличко. В октябре 2015 годах он проиграл выборы на одном из округов в Оболонском районе, но остался в команде Кличко: был его советником, заместителем председателя антикоррупционного совета при мэре Киева и членом целевой команды реформ по децентрализации, местному самоуправлению и региональной политике при Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

В 2014–2016 годах Резников был членом Высшего совета юстиции.

С 2016-го по 2018 год он занимал должность заместителя главы КГГА по вопросам самоуправления и в этом статусе отвечал за проведение в Киеве 62-го “Евровидения” и финального матча Лиги чемпионов. Он также принимал участие в разработке законопроектов “О столице Украины – городе Киеве” и об усилении ответственности за разрушение объектов культурного наследия, которые были зарегистрированы в 2018 году, во время работы парламента предыдущего созыва. Первый законопроект позже был отозван (сейчас Рада рассматривает другой проект закона о столице), второй был принят в первом чтении и до сих пор находится на рассмотрении Рады.

В 2014–2018 годах Алексей Резников работал в команде Виталия Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

В команде Зеленского Резников появился в сентябре 2019 года. Как сообщает агентство LIGA.net со ссылкой на свои источники в Офисе президента и фракции “Слуга народа”, на собеседование к президенту Резникова привел нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак, с которым Резников был давно знаком. Тогда Зеленский назначил будущего министра представителем Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске – он сменил на этой должности Романа Безсмертного.

4 марта 2020 года Рада назначила Резникова вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Заняв пост министра, Резников остался членом ТКГ и временно заменил ее главу Леонида Кравчука, когда первый президент Украины был вынужден оставить свой пост по состоянию здоровья.

Члены правительства поздравляют Резникова после назначения министром обороны. Фото: rada.gov.ua

LIGA.net пишет, что Резникова высоко ценят в команде Зеленского, считая высококвалифицированным юристом, хорошим менеджером, эффективным министром и переговорщиком. Издание сообщает, что на Банковой решили вернуться к классическому гражданскому министру обороны, как того требуют западные партнеры Украины, и надеются на эффективный симбиоз министра Резникова и главкома ВСУ Валерия Залужного, который сменил на этом посту Руслана Хомчака.

Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов пояснил в Facebook, что основной мотивацией президента было “желание иметь “говорящего” министра обороны вместо “молчащего” [Андрея] Тарана, который не дает интервью и пресс-конференций по причине больших трудностей со связным изложением мыслей”. По словам журналиста, в ОПУ Резникова рассматривают прежде всего как дипломата и коммуникатора, а не как организатора обороны и военного реформатора.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6550441794996061

Согласно декларации Резникова за прошлый год, в его собственности – две квартиры в Киеве (площадью 167,5 м² и 103,6 м²), семь земельных участков в Киевской области, три автомобиля (Audi A8 2012 года выпуска, Volkswagen Amarok 2012 года выпуска и Porsche Boxter 2003 года выпуска), квадроцикл Kawasaki Kawasaki Brute Force ATV 2009 года выпуска, два охотничьих карабина и трое часов – Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet.

В свободное от работы время новоназначенный министр играет в “Что? Где? Когда?”, но, как он признался в Facebook накануне назначения, такого времени практически не остается.

“В случае поддержки и воли на то парламента “большой отдых” может закончиться. Выходит, “Добби свободен, но это не точно”, – написал Резников. – Раньше, когда я приостанавливал публичную службу, я шел учиться, путешествовать, влюбляться. С последним получилось лучше всего, ведь теперь у меня есть большая поддержка в лице моей прекрасной жены Юли. На этот раз получится разве что поужинать с любимой, потому что даже отоспаться во время перерыва не выйдет”.

Женился министр 25 июля прошлого года – на журналистке, ведущей шоу “Утро в большом городе” на телеканале ICTV Юлие Зорий. Зорий моложе супруга на 20 лет. Брак влюбленные зарегистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска “Каланчак” на административной границе Крыма с Херсонской областью.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2272420719554815&set=a.200724620057779&type=3

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