“Мамин модник”. “Милота”. Осадчая умилила подписчиков нежными фото с сыном
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Для съемки Осадчая выбрала наряд из своей новой коллекции, которую создала вместе с украинским дизайнером Андре Таном, а ее сын был одет в светло-коричневый вязаный костюм и шапочку.
“Счастливы вместе, так быстро растет. Запоминаем каждую минуту”, – подписала она фото.
“Мамин модник”, – оценили образ Даниила пользователи сети.
“Милота”, – написали фолловеры.
“Очень нежные и милые фото”, – отреагировали подписчики.
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Контекст:
Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.
Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).
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