 

У Саакашвили начались проблемы с речью, у него серьезные провалы в памяти – адвокат

04.11.2021, 19:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гварамия в четверг посетил Саакашвили. По словам адвоката, у бывшего президента Грузии “уже есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти”.

Во время разговора Саакашвили “не смог даже вспомнить имена некоторых своих друзей”, отметил Гварамия.

По словам адвоката, политик отказывается сотрудничать с медицинским консилиумом до тех пор, пока не будет назначена альтернативная медкомиссия.

3 ноября врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% от своего веса. По его словам, у политика начались проблемы с сердцем. В то же время специальная пенитенциарная служба сообщила, что состояние здоровья Саакашвили “стабильное” и ему “не угрожает опасность”, писал портал “Новости-Грузия”.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Евросоюз не будет финансировать колючую проволоку и стены на границах – глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

31.05 / Пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии отпустили домой

15.09 / В РФ вырастет размер материнского капитала

08.10 / СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО, в котором фигурирует Медведчук

17.01 / Глава Минветеранов: На Донбассе погиб мой зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС, хотел освободить родной Луганск

12.06 / Guardian – «наслаждаться летом, но безопасно» — ВОЗ предрекла Европе рост смертности от COVID-19 осенью

03.11 / “Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное”. Петр Черный рассказал, как познакомил Потапа с Каменских

16.07 / Аквапарки и аттракционы откроют в Краснодарском крае

24.06 / США вводят новые антииранские санкции

20.11 / Букеровскую премию получил писатель из Шотландии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика