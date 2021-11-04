Путин оценил подписание интеграционного декрета с Белоруссией

Подписанный декрет с Белоруссией – шаг вперед, он не связан с внутриполитической ситуацией, нацелен на выгоду для людей обеих стран, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Очень рассчитываем на то, что те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документ, ради которого мы сегодня собрались, это серьезный шаг вперед», – сказал Путин, подводя итоги заседания Высшего Госсовета Союзного государства, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что подписанный интеграционный декрет «абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан».

Российский лидер поблагодарил правительства двух стран за проделанную сложную и многовекторную работу.

«Мы с вами хорошо знаем, что сегодня в связи с потерями в экономике, социальной сфере, потерями, связанными с коронавирусной инфекцией, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов преодоления этих кризисных явлений считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, отдельных отраслей производства и ищут решения в том числе не путях интеграции», – сказал Путин.

Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.

Также президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и новую концепцию миграционной политики.