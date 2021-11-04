 

США предъявили обвинения аналитику Данченко

04.11.2021, 19:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти США предъявили обвинения аналитику Игорю Данченко по пяти пунктам в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР), говорится в письменном заявлении американского минюста.

В документе указывается, что в четверг днем Данченко предстанет перед американским судом, передает РИА «Новости».

«Предъявленные обвинения связаны с источниками информации, которые он использовал, чтобы предоставить сведения британской фирме, которая готовила то, что фигурирует в обвинительном заключении как «отчет компании», – говорится в заявлении минюста США.

По данным ведомства, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.

Ранее СМИ сообщили, что власти США арестовали аналитика Игоря Данченко в рамках расследования возможных связей экс-президента Дональда Трампа с Россией.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что личность главного «источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их информации, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине и выросший в России. После он работал в США, будучи специалистом по РФ и Евразии.

До этого экс-глава ФБР не подтвердил контакт источника досье на Трампа с разведкой России. До этого в сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом».



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