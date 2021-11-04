 

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

04.11.2021, 19:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМИД Украины в очередной раз выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Севастополь, заявление опубликовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины – в Автономную республику Крым и город Севастополь», – говорится на сайте украинского МИД.

МИД Украины регулярно направляет РФ ноты протеста в связи с организацией в Крыму различных государственных мероприятий, военных учений, а также после поездок на полуостров руководства страны. Российский МИД возвращает их обратно без рассмотрения, подчеркивая, что РФ является суверенным государством и не должна согласовывать действия на своей территории с правительствами других стран.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, где глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства. 

В Севастополе он посетил мемориальный комплекс, посвященному окончанию Гражданской войны в России. Глава государства подчеркнул, что комплекс служит знаком того, что РФ «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились». Он также отметил, что крымская земля всегда будет символом как трагедии братоубийственного конфликта – Гражданской войны, так и последующего примирения и торжества исторической правды.

Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Также он поздравил россиян с Днем народного единства.

В 2020 году МИД Украины выразил протест из-за «незаконного» визита президента РФ Владимира Путина в Крым. Тогда Путин, принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов» в Керчи.



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