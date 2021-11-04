Мнение: Состояние союза. Обзор приоритетов обороны Великобритании. Часть №1

Большой обзор состояния вооруженных сил и ВПК Британии и их перспективы на ближайшее десятилетие.

Состояние союза. Обзор приоритетов обороны Великобритании. Часть №1

Спустя восемь месяцев после публикации Интегрированного обзора и документа оборонного командования в этой статье рассматривается оборонная промышленность Великобритании в целом, чтобы понять, где мы находимся и куда идем.

Она рассматривает потенциальные пробелы и устанавливает повестку дня для тех, кто отвечает за управление и финансирование наиболее важных оборонных потенциалов Великобритании.

01. Введение

У Великобритании шестая по величине экономика в мире и пятое место по расходам на оборону. В вооруженных силах работает 145 000 человек, в оборонной промышленности – около 130 000 рабочих мест. Деньги, которые мы тратим на оборону, – это страховой полис, а наша безопасность в конечном итоге подкрепляется средствами ядерного сдерживания. Обладание ядерным оружием, которое мы надеемся никогда не использовать и которое стоит так дорого, делает его спорным. Но оно поддерживает мир с 1945 года, а это значит, что нам нужно меньше тратить на обычные вооруженные силы. Ключевой вопрос заключается в том, с учетом нашего ядерного потенциала, какой уровень обычных вооружений нам нужно поддерживать? Если обычная сила и возможности упадут ниже определенного уровня, мы можем оказаться в положении, когда нашим единственным ответом на неядерную атаку будет использование ядерного оружия.

Мы тратим 40 миллиардов фунтов стерлингов в год на оборону или примерно 2% ВВП. Около половины этих денег тратится на разработку и внедрение новых возможностей. Остальное идет на оплату персонала, инфраструктуры и оборудования. Учитывая значительные ресурсы, выделяемые на оборону, и относительную свободу, которую каждая служба имеет в выборе того, как расходовать свой бюджет, необходимость политического надзора имеет первостепенное значение. Извечный вопрос: получаем ли мы достаточную отдачу от того, что тратим на оборону? Бесконечные запросы на дополнительные денежные средства в сочетании с плохой репутацией трех служб в плане соблюдения их бюджетов и невыполнением основных программ вовремя и в согласованных финансовых пределах были давними источниками разочарования правительства до глобального финансового кризиса 2008 года.

Теперь, когда войны в Ираке и Афганистане остались позади, было понимание того, что нам необходимо пересмотреть и сбалансировать приоритеты обороны Великобритании. Таким образом, цель Комплексного обзора 2021 года состояла в том, чтобы привести оборонную политику в соответствие с внешней политикой. Вместо того, чтобы пытаться выполнить несколько обязательств в соответствии с посредственными стандартами, задача состояла в том, чтобы определить более сфокусированный набор приоритетов и правильно их использовать. Стремление состояло в том, чтобы сделать оборону актуальной и надежной, но в то же время доступной и устойчивой в будущем.

Королевский флот и Королевские военно-воздушные силы успешно пересмотрели свои направления. Однако армия странным образом изо всех сил пыталась определить и сообщить, для чего она существует. Этому делу не способствует тот факт, что войны в Ираке и Афганистане обычно считаются стратегическими провалами. Армия любит обвинять политиков, которые, по ее мнению, не смогли предоставить ей ресурсы, необходимые для достижения успеха, но неспособность достичь военных целей, которые, по ее мнению, были реалистичными до развертывания боевых действий на земле, означает, что она должна взять на себя часть вины.. Облако бесхозяйственности нависло над армией, и это в некоторой степени подорвало уверенность и доверие к ее высшему руководству.

На этом фоне мир стал более опасным и нестабильным, чем когда-либо после окончания холодной войны. Вместо того, чтобы переоборудовать британские вооруженные силы, чтобы они могли реагировать на новые вызовы, каждая служба значительно сократилась с 2010 года. Массовое обновление ключевых возможностей было отложено, удалено или сокращено. Подобно отложению ремонта крыши дома, это увеличило объем работы, которую необходимо выполнить, и взвинтил стоимость восстановления конкурентного военного преимущества.

Если посмотреть на британские вооруженные силы вместе, стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Мы обладаем превосходным набором средств защиты. многие из них по праву могут считаться установлением эталонных стандартов в своей категории. Примером тому служат авианосцы класса Queen Elizabeth и атомные ударные подводные лодки класса Astute. Истребитель Тайфун ВВС Великобритании, транспортный самолет А400М и истребитель F-35 Joint Strike Fighter – лучшие в своем классе самолеты. Такие ракетные системы, как армейские Javelin, Starstreak HVM, Sea / Land Ceptor и Brimstone, обладают решающей огневой мощью. Несмотря на множество ярких моментов, мы не можем делать вид, что у Соединенного Королевства нет серьезных пробелов в способности своевременно и эффективно реагировать на неожиданный кризис. Выбор и поддержка наших наиболее важных оборонных приоритетов требует от нас делать трудный выбор. Продолжая переконфигурировать наши силы для решения наиболее важных задач, мы должны противостоять ложному предположению, что оборона предлагает дополнительные возможности для сокращения государственных расходов. Фактически, мы, возможно, достигли точки, когда нам необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы сдерживать развивающиеся угрозы.

02. Стратегические обязательства

С какими угрозами мы должны бороться? Главное беспокойство вызывает Китай. Его все более агрессивное стремление к политической и экономической гегемонии привело к явному сдвигу в его статусе с партнера на потенциального противника. Постоянные усилия по укреплению своего статуса сверхдержавы за счет увеличения военных расходов привели к возвращению более сильной конкуренции за власть в мире. Это отражает противостояние НАТО и Советского Союза в период холодной войны, имевшее место с 1949 по 1989 год; однако риск, исходящий от Китая, сосредоточен в Индо-Тихоокеанском регионе, а не в Европе. Хотя Британия должна помнить о Китае, ей необходимо сосредоточиться на угрозах ближе к дому, что отражено в комплексном обзоре, в котором наша новая стратегия описывается как «наклон» к Индо-Тихоокеанскому региону, а не как полный «поворот».

В Европе сдерживание России продолжает оставаться ключевой проблемой. Ее действия ниже порога конфликта требуют ответа, но он должен основываться на эффекте жесткой силы, а не на информационной войне или войне через посредников. Действительно, выделение ограниченных ресурсов на деятельность в «серой зоне» может не только вызвать конфронтацию, но и ослабить критическую массу, которая нам нужна для противодействия реальной агрессии. Угроза для стран Балтии реальна, о чем свидетельствует конфликт, который продолжает разворачиваться на Украине. Помимо этого и в ответ на санкции, Россия продолжает проводить кибератаки, а также проверять обороноспособность Великобритании посредством регулярных воздушных и морских вторжений. Близость России к Китаю также создает проблему.

Иран продолжает спонсировать терроризм и может стремиться поддержать Талибан финансово, поскольку он осуществляет больший контроль над Афганистаном. Угроза, исходящая от продолжающейся программы Ирана по созданию атомного оружия, может спровоцировать региональный конфликт, который может включать обмен ядерными ударами. Северная Корея также стремится приобрести ОМУ и считает США более слабыми при Байдене, чем при Трампе. Она может испытать США, снова открыто угрожая Южной Корее. Призрак исламского экстремистского терроризма никуда не делся. Террористические группы продолжают действовать на Ближнем Востоке, в Африке и дома.

Многие из угроз, с которыми мы сталкиваемся, объединяются в Африке, когда и Россия, и Китай поставляют местным армиям военное оборудование, поскольку они стремятся получить большее влияние и открыть экономические возможности на этом континенте. Стратегия Китая «Один пояс, один путь» направлена ​​на обеспечение доступа к ограниченным ресурсам и контроль над ними. Риск государственных переворотов в менее развитых африканских странах открывает путь коррумпированным правительствам, экстремизму, гражданской войне и гуманитарным кризисам. Текущая миссия Великобритании в Мали – это признание опасностей, существующих в этом регионе.

Неопределенный успех недавних операций в Ираке и Афганистане свидетельствует о том, что государственное строительство больше не является жизнеспособным инструментом внешней политики. Дипломатия и программы международного развития могут быть лучшим подходом. Нам все еще необходимо определить обстоятельства, оправдывающие дискреционное вмешательство. В любом случае мы вряд ли прибегнем к силовому применению самостоятельно. Наиболее вероятный сценарий – развертывание в партнерстве с ключевыми союзниками по НАТО или под эгидой ООН. В будущем мы можем принять решение вести небольшие войны по своему выбору, но они не могут отвлечь нас от необходимости быть готовыми к войне за национальное выживание. Холодная война 2.0 требует, чтобы мы были готовы к войне высокой интенсивности против равных противников, а не к схваткам низкой интенсивности с асимметричными врагами.

Когда дело доходит до прогнозирования будущих конфликтов, у нас есть отличный послужной список – мы ни разу не были правы. Это означает, что нам нужен ряд гибких возможностей и сил, способных реагировать в различных сценариях. Поскольку после Брексита Великобритания ищет торговых возможностей за пределами Европы, необходимость защиты национальных интересов на международном уровне подразумевает наличие сил, которые по своей задумке являются экспедиционными.



Основные угрозы для британских интересов.

03. Королевский флот

Королевский флот возродился за последнее десятилетие. Ввод в эксплуатацию двух авианосцев класса Queen Elizabeth восстановил авианосную ударную способность, уступающую только ВМС США, что сделало нас менее зависимыми от аэродромов заморских держав, когда нам нужно наносить удары с воздуха на досягаемости. Эти авианосцы водоизмещением 65 000 тонн являются крупнейшими кораблями, поступившими на вооружение Королевского флота. При цене в 3,5 миллиарда фунтов каждый, они также являются самыми дорогими. Размер был оправдан необходимостью нести до 36 истребителей F-35 Joint Strike Fighter, хотя на самом деле мы вряд ли поставим на них более 24 самолетов. Таким образом, вопрос о том, были ли два 45 000-тонных авианосца по меньшей стоимости более эффективным использованием денег налогоплательщиков, остается актуальным для обеспечения того, чтобы ВМФ жил по средствам при покупке нового класса боевых кораблей. Еще одна проблема заключается в том, что авианосцы становятся все более уязвимыми для гиперзвуковых ракет и скоплений дронов. Обе угрозы сложно отразить.

Несмотря на стоимость F-35, в его характеристиках сомневаться не приходится. Общее количество самолетов, которые будут приобретены, еще не определено, хотя на данный момент мы взяли на себя обязательства по 48 самолетам. Было высказано предположение, что для обеспечения трех эскадрилий по 12 самолетов на авианосец, плюс учебная эскадрилья и несколько запасных частей необходимо не менее 90 человек. Если будет достигнуто число, близкое к первоначальному расчетному общему количеству 138, это также поможет компенсировать сокращение количества боевых самолетов RAF, поскольку и Harrier, и Tornado постепенно снимаются с вооружения.



Авианосная ударная группа Королевского флота

Авианосцы зависят от вертолета Merlin для борьбы с подводными лодками (ASW) и воздушного раннего предупреждения (AEW & C). Хотя версия Merlin ASW обладает огромными возможностями, есть опасения, что версия Merlin AEW & C (называемая Crowsnest) не справляется с этой задачей. В настоящее время вертолеты Merlin Mk 2 Королевского флот дополняются в общей сложности 30 самолетами, которые обеспечивают противолодочные возможности авианосцев, эсминцев и фрегатов. Ожидается, что Merlin останется в строю до 2040 года. В идеале, планер должен быть модернизирован, а производство возобновлено медленными темпами для увеличения количества, заменив Merlins на Merlins.

Фрегаты Type 26 City Class и Type 31 Inspiration Class обещают предоставить боевые корабли, сочетающие лучшие в своем классе возможности с критической массой. К сожалению, первый из восьми противолодочных фрегатов Type 26 не поступит на вооружение до 2026 года. По мере вывода старых фрегатов на пенсию мы вступаем в десятилетие «фрегатного риска», вынуждающего нас полагаться на старые фрегаты Type 23, пока не будет готова их замена. .

Шесть эсминцев Daring Class типа 45 представляют собой высокопроизводительные боевые корабли противовоздушной обороны. К сожалению, все суда столкнулись с фундаментальной проблемой конструкции двигателя, которая хронически влияла на их доступность для действий флота. Хотя исправление было разработано, программа обновления PIP была мучительно медленной, и в настоящее время развернуто только одно из шести судов. Необходимо срочно понять, что задерживает развертывание. Это означает, что мы также вступаем в период «эсминского риска», который продлится до тех пор, пока не будет завершена PIP для всех кораблей и не будет завершена модернизация противоракетной системы Sea Ceptor.

В рамках программы обновления средств ядерного сдерживания «Дредноут» существующие подводные лодки с баллистическими ракетами будут заменены четырьмя новыми. Ожидается, что программа обеспечит гарантированные возможности в этой области. Программа Astute Class из семи ударных подводных лодок (SSN) продолжается: четыре лодки поставлены, одна проходит ходовые испытания, а две последние лодки находятся в стадии строительства. Это предоставит Великобритании непревзойденные возможности в этой области. Однако семи SSN недостаточно для наших нужд. Поскольку промышленность Великобритании работает на полную мощность по созданию атомных ракетных подводных лодок класса «Дредноут», мы не можем строить больше ударных подводных лодок. Более того, увеличение стоимости во время программы Astute делает в настоящее время нереалистичным увеличение флота SSN. Сделка AUKUS откроет путь к новому классу ударных подводных лодок. Большее количество судов, имеющих общую конструкцию и компоненты, снизит затраты. Когда мы заменяем Astute Class, мы должны планировать приобретение 8 лодок, а не 7. В долгосрочной перспективе ВМФ необходимо будет инвестировать в подводные беспилотные аппараты (БПА), чтобы компенсировать сокращение количества подводных лодок. Каким бы ни было будущее решение, мы не должны сомневаться в важности подводной области.



Вертолет для борьбы с подводными лодками AW101 Merlin Королевского флота является одним из самых современных и эффективных вертолетов, используемых военно-морскими силами в этой роли.

Из-за задержек с программой поддержки флота (FSS) Наша АУГ (CSG) зависит от одного старого судна, но мало что можно сделать, чтобы исправить это, пока не будет реализована новая программа FSS. Флот противоминной защиты (MCM) также нуждается в замене. Ожидается, что будет принята новая концепция разминирования, включающая автономные суда, хотя некоторые старшие военно-морские офицеры обеспокоены тем, что это может не дать нам критической массы кораблей. В дополнение к этому, существующий флот MCM предоставляет дополнительное количество корпусов для патрулирования, что увеличивает общую численность надводного флота и, таким образом, увеличивает охват ВМФ.

Концепции Future Commando Force и Littoral Response Groups имеют некоторый смысл, но они не могут скрыть тот факт, что мы снижаем возможности десантных войск Royal Marines. В более широком смысле есть опасения, что Королевский флот слишком растянут. У него слишком много обязательств, но слишком мало кораблей и экипажей. Обязательства в Индо-Тихоокеанском регионе в дополнение к региону Персидского залива могут быть слишком большими, когда наша главная цель должна быть сосредоточена на сдерживании России в Евроатлантическом / Крайнем Севере. В случае серьезного конфликта Королевский флот рискует оказаться везде и нигде.

04. Британская армия

Британская армия сейчас находится в состоянии кризиса. Две недавние книги об Ираке и Афганистане подвергли резкой критике ее деятельность после 11 сентября. «Смена караула» Саймона Акама и «Кровь, металл и пыль» Бена Барри дают разные взгляды на эти два конфликта, но приходят к одним и тем же выводам. Оба считают эти два конфликта стратегическими поражениями.



Британские войска в Мали были размещены в рамках миссии Организации Объединенных Наций. Обеспечивая безопасность больших участков Сахейла, британские силы патрулируют на машинах «Шакал», чтобы защитить местное население. Хотя это ценный вклад в нестабильный регион, он не отражает новой направленности армии.

Армия ведет битву за обновление, но она постоянно меняет свое мнение о том, где находятся ее приоритеты. Теперь ясно, что он должен отойти от функций борьбы с повстанцами и перейти к противодействию возобновившимся угрозам со стороны равноценных соперников. Однако пока не удалось разработать убедительный план на будущее. Стратегия армии «Интегрированный обзор» – это крушение поезда. Было сказано, что его предыдущие стремления выставить две ударные бригады и две танковые бригады были неосущствимы. Следовательно, программа поддержки боеспособности БМП Warrior была отменена, и они будут выведены из эксплуатации к 2025 году. Парк ОБТ Challenger 2 будет модернизирован, но только 148 танков из 227. В определенной степени программа Boxer MIV будет компенсирована. потеря Warrior.



Бронетехника британской армии. Красный – есть. Белый – будет.

Армии Франции, Италии и Германии имеют как минимум от 8 до 10 развертываемых бригад, большая часть из которых состоит из высококлассных формирований тяжелой бронетехники. Если Британия не может выставить 5 или 6 развертываемых бригад хотя бы с двумя бригадами тяжелой бронетехники, тогда у нас действительно большие проблемы. Вера в то, что тяжелая броня избыточна, должна быть оспорена. Потенциальные противники вкладывают значительные ресурсы в создание большего парка ОБТ и БМП. Великобритания не может быть эффективным партнером по коалиции для наших союзников по НАТО без восстановления в этой области. Хотя тяжелые гусеничные машины сложно развернуть и они уязвимы для БПЛА и беспорядочных боеприпасов, ничто другое не может обеспечить сочетание огневой мощи, защиты и мобильности для захвата и удержания спорной территории.



Германия



Италия



Франция

Отчасти проблема армии состоит в том, что она неправильно управляла некоторыми из своих программ модернизации, некоторые из которых запоздали или не были выполнены. Но это не полностью вина армии. Задержка с выделением средств на модернизацию означает, что пять программ категории «А» должны были выполняться одновременно. У нее просто нет ресурсов для проведения стольких крупных приобретений. Еще одна проблема в том, что промышленность подвела армию. Государственное управление независимых проектов сообщило в апреле 2021 года, что новая разведывательная машина Ajax не может быть доставлена ​​из-за проблем с шумом и вибрацией. С тех пор выяснилось, что 310 солдат пострадали – во время судебных процессов. Если Ajax действительно не может быть доставлен и его необходимо отменить, необходимо будет найти альтернативу.

Если бы армии пришлось сражаться сегодня вечером, маловероятно, что она могла бы развернуть одну бригаду, не говоря уже о двух, для противодействия угрозам со стороны равноценных соперников. Единственные развертываемые машины, которые есть у армии на данный момент, – это «Dogs of War»,. Ни один из них не идеален для ведения интенсивной войны против равных противников.

Артиллерийские системы армии также нуждаются в фундаментальной рекапитализации, чтобы обеспечить надежную огневую мощь в любом будущем конфликте. Ему нужна новая коммуникационно-информационная система (КИС). Однако дальнейшая программа по замене существующей программы Bowman CIS, LEtacCIS / Morpheus, также сталкивается с проблемами, поскольку подрядчику требуется больше времени и денег для доставки того, что уже было согласовано и оплачено.



Развивающейся структуре постинтегрированного обзора армии не хватает массы во всех областях со слишком большим количеством различных типов подразделений. Похоже, что эта структура, в большей степени обусловленная бюджетом, чем фактическими приоритетами обороны Великобритании. Отсутствует стратегическая направленность. Вместо выделенных легких, средних и тяжелых бригад, силы рискуют сконфигурироваться на основе имеющихся у нас легких возможностей, а не более тяжелых и более устойчивых возможностей, которые нам нужны.

Вклад армии в документ Командования обороны был настолько слабым, что была предпринята дальнейшая инициатива по его изменению – Проект Набережная. Цель заключалась в том, чтобы разобраться в его стратегии высокого уровня, но несколько месяцев спустя пересмотренный план армии 2030 все еще не был опубликован. Вместо того, чтобы сосредоточиться на восстановлении боевых возможностей для борьбы с равными противниками, армия намеревается создать большее количество подразделений специального назначения, включая новый полк рейнджеров. Это похоже на то, как если бы он отказался от ведения войны высшего уровня, потому что неспособен управлять программами, которые обеспечивали бы соответствующие возможности.

Проблемы, с которыми сталкиваются Королевский флот и Королевские военно-воздушные силы, в основном можно объяснить нехваткой финансовых ресурсов, а не провалом стратегии. Но проблемы армии кажутся более глубокими. Для его восстановления может потребоваться реформа масштаба Холдейна или Колдуэлла. Отчасти проблема в том, что невоенная аудитория легко понимает, что делают военные корабли и боевые самолеты. Таким образом, легче оправдать развертывание Королевского флота и Королевских ВВС. Напротив, армейские подразделения сложны и многогранны. Его сложнее развернуть, и для его поддержания в полевых условиях требуется больше ресурсов. Бригады похожи на оркестры с множеством различных единиц, необходимых для достижения эффекта. Это делает армию сложной и дорогой в использовании.



Артиллерийские системы британской армии. Красным – есть. Белым – будет

Есть еще культурная проблема. Армия остается иерархической, бюрократической и тяжелой. Ее раздутая структура рангов несовместима с крупными коммерческими организациями, которые используют более плоские структуры управления для развития командной работы и использования экспертных знаний. Армия не поощряет инакомыслие или возражения. Соответственно, взаимодействовать с государством для защиты его интересов – не лучший вариант. Армия разделяет ответственность между несколькими отделами, так что нет прямой ответственности. Ее лидеры должны быть больше похожи на правительство, в котором министры кабинета увольняются с высших должностей, но уходят на задний план и остаются депутатами, а не покидают парламент вообще. Во время Второй мировой войны многие командиры бригад, дивизий и корпусов были освобождены от командования, но все же внесли полезный вклад в меньших ролях.

В конечном итоге, отложенные и неудачные программы закупок привели к отказу от высокотехнологичных мощностей в пользу подразделений специальных операций. Пока армия не осознает важность сдерживания, массовой и интенсивной экспедиционной войны, ей не хватит доверия, которого она жаждет, несмотря на исключительно хорошие результаты во время недавней эвакуации из Кабула.



Измученные британские солдаты из 2 Para возвращаются домой после изнурительной миссии по эвакуации Кабула после того, как талибы неожиданно захватили контроль над Афганистаном.

(с) Николас Драммонд, аналитик и консультант по вопросам сухопутных войск и оборонной промышленности.

https://uklandpower.com/2021/11/01/state-of-the-union-summary-of-british-defence-priorities/ – цинк

Окончание следует…

—