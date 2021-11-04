 

Бренд McLaren выпустил электрический внедорожник для гонок

04.11.2021, 19:22, Новости дня
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Компания McLaren объявила о выходе нового электрического внедорожника.

Вместе с тем модель позиционируют в качестве активного участника в гоночных соревнованиях Extreme E. Известно, что в мероприятии смогут принять участие исключительно электрические внедорожники, в связи с чем и произвели соответствующее транспортное средство. Также состоялся анонс пилотов, которые будут непосредственно управлять электрическим внедорожником на данных соревнованиях.

Производитель тщательно скрывает любые технические параметры и подробности об автомобиле, тем самым удерживая интригу вплоть до спортивных состязаний. Уже в ближайшее время объявят все подробности о данном автомобиле от итальянской компании McLaren.



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