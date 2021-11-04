Компания Xiaomi открывает завод в Пакистане

Новый завод по выпуску смартфонов компания Xiaomi намерена открыть в Пакистане. Об этом сообщили представители китайского производителя.

При этом менеджеры Xiaomi отметили, что компания намерена в будущем размещать больше своих производственных мощностей за пределами КНР. Ранее для этого Xiaomi и другие китайские предприятия выбирали, как правило, Индию. Теперь же география расширяется.

В Пакистане уже в самом начале будущего года должны сойти с конвейера первые партии гаджетов под брендами Redmi и POCO. Об открытии нового производства уже появилось сообщение на местной фондовой бирже. Кроме того, эксперты предполагают, что предприятие также станет выпускать смартфоны и других производителей, в том числе корейского «Самсунга».