Мнение: Письмо: “Зачем-то влюбилась”

Очень много писем о том, как экологично выйти из отношений с плохой динамикой.

Из отношений нужно выходить экологично, чтобы после не началось невезенье, а началось везенье.

Невезенье и везенье зависят от состояния поля.

Если вы выходите из отношений, “потеряв себя”, то есть слив ресурсы и слив фигуру, вы какое-то время должны будете восстанавливаться и все это время вам будет тяжело и неприятно.

Но это не самое страшное.

Самое страшное выйти из отношений с выросшей короной, в ЗВ. В этом случае вы обязательно будете сливать себя в разные стороны, и фигуре бывшего и новым фигурам и просто в дыры, и ваша ситуация станет очень плохой.

Именно это самое опасное.

Экологично расстаться – это значит сделать это без роста короны и без ЗВ.

Нужно выйти из отношений чистым, без репейника и хвостов, вот после такого расставания у вас будет подъем.

Причем подъем может быть и в работе, и в любви.

Терять отношения, не ставшие семьей, не страшно, страшно потерять себя.

ptitsa_ne

Добрый день, Эволюция!

Моя история — о секс-онли, попытках снять корону и желании сохранить самоуважение.

(По описаниям начала всегда хорошо видно корону авторов, причем не ту, что была тогда, а ту, что есть сейчас. Как вы думаете, друзья, чем отличается в описаниях снятая корона и актуальная?)

С X мы познакомились на вечеринке. Мы с подругой были уже достаточно пьяные и болтали с незнакомыми девушками, и я не помню, под каким предлогом к нам подошли двое мужчин. Очень быстро оказалось, что подруга болтает с девушкой, ещё одна девушка и друг героя этой истории отошли, чтобы обсудить с кем-то третьим возможности сотрудничества, а я болтаю с ним. Я плохо помню диалог, но он шёл легко и беззаботно. Помню, что обсуждали ковид и вина, а потом он обратил внимание на мое обручальное кольцо. Ощущения, что он ко мне подкатывает, не возникло.

Прошло несколько дней, когда я внезапно получила сообщение: «N, привет, это X, мы познакомились на такой-то вечеринке». Помню, что я очень удивилась, ибо не помнила, что давала ему номер (а это был не тот, что написан на визитке), и вообще с трудом его припоминала.

Но было приятно. Он пригласил на дегустацию вин, и я приняла приглашение, правда чуть отсрочив встречу по времени: во-первых, на тот день у меня уже была договорённость встретится с подругами, а во-вторых я решила, что не соглашаться сразу — хорошая идея.

(В последнем абзаце она описывает себя величественно. И так, будто он некто забытый ею раздобыл ее телефон, а не она пьяная до беспамятства сама предложила звонить. То есть она до сих пор старается вскарабкаться на воображаемый трон)

Свидание (а это было именно оно) прошло круто, мы много смеялись, хотя я смущалась и больше молчала, ему пришлось предлагать темы для разговоров. С ним было легко, но мы прилично надегустировались, и к концу вечера уже держались за руки, а потом он выбил меня из колеи, поставив на электросамокат. Было интересно, как сработали в его пользу адреналин и выход из зона комфорта(я отнекивалась: я ни разу не каталась на электросамокатах плюс осознавала опасность, но он таки вытащил меня из зоны комфорта)

(Здесь у нее ворох репейника, причем ядовитого, фатального. Она рисует как он завоевывал ее, любуется собой, представляет, как он пустил в ход коварство и психотехнологии. С такой дрянью в поле сразу понятно, что прогноз очень плохой. Понятно почему?)

Здесь нужно отметить, что он старше (но при этом из той возрастной категории, с которой я никогда не встречалась: всегда были мужчины или младше него, или за 50) и выше по статусу. Семейного положения я на тот момент не знала, но очень подкупила эта его легкость и какая-то авантюрность. Было очень легко и весело.

Короче, я влюбилась. Утром написала первая (зачем?): у него был самолёт в 6 утра, а расстались мы в начале второго. Я поблагодарила за классный вечер и выразила надежду, что он не опоздал на рейс. Ответ меня несколько выбил из колеи: что-то о том, что на самолёт успел, но спал весь рейс и «ты очень хорошая». Ну, думаю, все понятно — расстроилась и оттормозила себя с влюблённостями. Но переписка развилась по его инициативе и была достаточно милой.

(Зачем, спрашивает она. Затем, что вообразила себя на троне, а его на коленях, и важно снизошла. А в реальности включила паровоз, а потом сама же и разобиделась на это)

На второй раз он встретил меня после работы (у нас офисы находятся недалеко друг от друга), мы поужинали, я смущалась. Потом он рассчитался и вдруг:

— а теперь давай поговорим о нас

(Я, конечно, офигела: это было второе свидание, какое ещё «о нас»)

— Ты мне очень нравишься. Но я женат. Просто хочу быть честным.

(Тут я офигела ещё больше, настолько это было несвоевременно: мы даже не целовались, и я вообще не поняла захода)

— Я тоже.

— Жената? (Снова неловкость)

— Замужем

— Ну значит будем играть в разведчиков?

(Здесь опять ворох репейника и зеленого винограда. Якобы он заговорил “онас”, как называются щипцы, а ей ничего от него не надо. А на самом деле что было?)

Короче, меня этот диалог знатно так пришиб. Вероятно, нужно было довериться эмоциям: по факту, мне обозначили мое место в иерархии. Но я просто отморозилась, не зная, как на это реагировать. Я ушла в дамскую комнату, там выматерилась, и решила посмотреть, что же будет дальше.

(Чувствует себя обиженной и униженной. Представьте себе, как ее перекосило. Одновременно она и прилипла уже, раз злится, но решает “посмотреть”. Вот это режим анти-обаяния. Опишите его)

Мы вышли из ресторана.

— Что будем делать? У нас есть две опции: пойти прогуляться или… побыть вместе

Тут я офигела во второй раз. Секунд 10 я смотрела на него молча. Эмоции я сдержала, но, наверное, что-то было написано на моем лице. В конце концов я выдавила из себя: «ну тогда давай прогуляемся».

Кажется, он расстроился, но виду не подал и предложил сходить на квест неподалёку. Когда он открыл браузер, чтобы найти, куда и на какой пойти, загрузился букинг. Тут я офигела в третий раз за вечер. Было противно.

Наверное, на этом моменте историю нужно было бы закончить, но я все-таки зачем-то влюбилась.

(Немудрено с такой ужасной рефлексией. Никакого контроля над эмоциями нет. Опишите, почему при плохой рефлексии человек совсем не может управлять собой)

Секс случился на четвёртую встречу. Меня шатало от игры в любовницу до гордости и желания быть значимой. Видимо, это была корона. С ним по-прежнему было весело, мне нравилось, как он смотрит на меня… он постарался, чтобы все было красиво. Я очень хотела его, но… Секс не слишком удался: он оправдывался, что то от перевозбудился, то от переволновался.

Наутро я решила отвечать не сразу: мне почему-то казалось, что я так подавлю на чувство вины если оно есть. Ну или на ущемлённое самолюбие.

Затем был вирт, просьбы об обнаженных фото, обмен ссылками на порно-рассказы. И его фраза: «одна из моей фантазий — иметь партнершу, с которой можно будет попробовать в сексе все».

Тут корона совершила попытку слететь, но сделала бамс. Я, как истинное сокровище, отреагировала: «предпочитаю, чтобы хотели меня, а не «партнершу-с-которой». Он попытался меня умаслить. Но следующую встречу я под каким-то предлогом отменила.

(Здесь сами опишите)

Надо отдать должное, хотя оба понимали, зачем встречаемся в следующий раз, он назначит встречу на нейтральной территории. Но он быстро перешёл к заигрываниям и мы переместились в гостиницу неподалёку, ключ от которой у него уже был.

Второй раз прошёл задорнее. Он говорил, что ему нравится, что я умная, рассказывал истории из жизни и, кажется, интересовался моими. Мы дурачились и дрались подушками. Я снова чувствовала себя влюблённой.

Я вроде бы даже приняла игру. Корона говорила: «камон, вы же взрослые люди, оба в браке, все норм, чего ты хочешь». В следующий раз мы встретились буквально часа на полтора, после работы. Поужинали и он проводил меня до парковки. Я ощущала какую-то неловкость. Я не поняла, что это было — в игру в любовников это как-то не укладывалось. Но укладывалось в человеческие отношения и его «соскучился». Сев в машину, я написала подруге, что не понимаю, что за херня происходит, и, кажется, пора это все заканчивать.

(Здесь она воображает его охоту за ней. То он для отвода глаз ведет ее гулять, а у самого ключ от отеля в кармане, то вообще из хитрости просто провожает. Не хочет рефлексировать, что секс с ним ей нужен во много раз больше, чем ему с ней)

Но через 10 минут получила от него сообщение «мне хорошо с тобой». Корона сделала новый бамс.

Переписывались почти каждый день. Он был то ласков («я счастлив, что в моей жизни появилась ты»), то нейтрален («привет-как дела-много работы»), хотел «украсть» меня «на 3 дня и 3 ночи».

На следующий раз мы договорились встретиться в будний день ранним вечером («чтобы побыть вместе подольше»).

В тот день с утра я получаю сообщение: «N, привет!» и понимаю, что что-то сейчас последует. Так и было: «Мне жена сделала сюрприз, сегодня улетаем на отдых((«

Корона слетела снова, обнажив реальную значимость.

(Представляете себе, автор изумлена, что “реальная значимость” не больше, чем у жены. Когда ее корона успела так вырасти, что голова перестала работать?)

— Привет. Понятно, хорошо отдохнуть

— Мне тебя будет очень не хватать! Я уже безумно соскучился!

Я не ответила.

На следующий день: «Привет!»

Я не отвечаю. Не знаю, что. Он наверняка напишет снова, когда вернётся.

И вроде бы корона слетела, и я поняла, какую роль играла. И решила перечитать переписку уже с осознанием всего этого. И нет, вроде все достаточно мило, и не только про секс, но и «про нас».

С другой стороны, для него вроде так все стратегически удобно было для него: работаем рядом — просто с логистикой; замужем — не будет ни на что претендовать, и на цветах-подарках можно сэкономить («чтобы не ставить в неловкое положение»). Вот об этом думать противно.

(Она хотела бы быть неудобной, хотела бы рвать ему сердце, хотела бы власти над ним. Бедная автор. Такая маленькая, а хочет быть такой большой. И чувствует себя такой несчастной. И не стесняется писать о своих амбициях мне, похоже даже гордится своей хлеборезкой)

Роль девочки для секса меня не интересует, и корона не даёт понять, могу ли я на самом деле претендовать на другую, или просто цепляюсь за жалкие ошмётки слов в шкатулочке.

(Как будто она ему нужна для секса)

Я, конечно, в глубине души лелею надежду, что он поймёт, какое сокровище потерял. Но перечитываю последнее сообщение и понимаю, что вряд ли это он не умеет выражать мысли, скорее ему и в голову не пришло проявить какую-то бережность. Вроде, если это тупо секс, то звучит нормально. Только вот для влюблённой девушки — не очень.

Вот что это было? Как быть?

(Если у автора есть муж и это не выдумка ее, надо бы в ту сторону обратить свое внимание. Потому что в такой короне вскоре можно оказаться в яме. Яма в любовном ресурсе – это когда вас бросают те, кто есть, а другие начинают обходить вас стороной. И на долгое время в ресурсе образуется вакуум. Вот автор сейчас на пороге этого)

В таком случае, видимо, сохранить остатки самоуважения можно только самоликвидировавшись, не вступая в дискуссии: не хочу продолжать отношения, и все?