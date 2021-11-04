Привычки, которые крадут нашу молодость: какие эмоции приводят к быстрому старению лица

Существует множество причин быстрого старения лица. Самые популярные из них: наличие вредных привычек, плохая экология, постоянные стрессы. Каждый день мы с вами испытываем разные эмоции, которые влияют на нашу мимику. Но мало кто знает, что они способны привести к скорому старению лица.

Эмоции и их последствия

Лицо человека состоит из множества мышц. Соответственно, постоянное использование их влечет за собой возникновение дефектов кожи.

Так, у людей, которые постоянно чем-то недовольны, со временем можно наблюдать опущение уголков губ. Такое выражение придает лицу печальный вид.

Эмоции, вызывающие гнев и злость, приводят к морщинам в области межбровья. Такие проблемы обычно испытывают люди, решающие важные задачи или постоянно мыслящие.

А люди, не говорящие правду в глаза, пытаясь сдержать себя, в будущем приобретают особенно выраженные жевательные мышцы. Есть еще и другая причина появления дефекта: у многих во сне возникает сокращение мышц рта, которое влечет за собой сжимание челюсти и скрип зубов.

Тонкие поджатые губы свидетельствуют о серьезности. Это происходит, когда человек углубляется в работу. Такое лицо выглядит в глазах других людей строгим и спокойным.

Эмоции, приводящие к удивлению, влекут за собой появление горизонтальных морщин на лбу.

Также у многих людей уже в молодом возрасте можно заметить морщины вокруг глаз. Это говорит о том, что такой человек просто часто смеется. А исправить ситуацию можно косметическими процедурами в виде укола ботокса.

Совет специалистов

Чтобы как-то замедлить процесс быстрого старения лица, существуют упражнения для расслабления мимики. При этом задействуются шея, лоб, подбородок и область вокруг глаз. Специалисты считают, что подобные занятия позволяют коже дольше оставаться молодой.

В итоге на фоне рассмотренных эмоций у человека быстро сокращаются участки хромосом – теломеры. А снижение их параметров приводит к старению.