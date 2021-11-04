Найден новый метод лечения рака молочной железы

Ученые разработали новый метод, который поможет в лечении рака молочной железы. Им удалось определить ключевую молекулу, препятствующую проникновению иммунных клеток в опухоли. Ее своевременное удаление остановит развитие опасной патологии.

Молекула называется DDR1. По словам ученых, она организует так называемую внеклеточную матрицу. Действие происходит по аналогии с колючей проволокой вокруг границы опухоли. В результате предотвращается попадание в данную область иммунных клеток. Ученые знали, что молекула формирует защитную границу, поэтому применили доклинические модели. Они наглядно показали, что в момент деактивации DDR1 иммунные клетки могут проникнуть в опухоль и убить клетки внутри.

Команда исследователей изучала трижды негативный рак молочной железы. Эта форма онкологии, на которую приходится порядка 15% всех случаев. Разновидность не обладает рецепторами, обычно применяемые в таргетных методах терапии. Эта несколько затрудняет нацеливание на раковые клетки. Разработанная иммунотерапия предназначена на активации иммунных клеток, когда они способны проникнуть в центр самой опухоли. Сама же молекула формирует некий барьер.

Ученые оценили эффект удаления DDR1. После этого не только останавливается рост опухоли, но и организм защищается от появления других разновидностей рака. На основе полученных данных исследователи разработали уникальное терапевтическое антитело. Оно разрушает линию защиты вышеназванной молекулы.

Источник: inscience.news