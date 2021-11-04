 

Активисты Бессмертного полка отметили День народного единства в онлайн-формате

04.11.2021, 18:49, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОбщероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» вспомнило героев 1612 года, вместе со всей страной отметило День народного единства.

В Нижегородской области, на родине героев 1612 года Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, активистами регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» совместно с другими общественными организациями были проведены историко-патриотические квесты «Дорога Героев – Дорога Победы. В бою и в труде», приуроченные ко Дню народного единства. Их участниками стали 650 студентов-первокурсников нижегородских вузов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также в онлайн-формате прошел в Алтайском крае молодежный фестиваль национальных культур «Мы – Россия». Его участники показали танцевальные постановки и другие творческие номера, провели кулинарные мастер-классы, поделились историями об обычаях и традициях своих народов.

В Ленинградской области активисты регионального отделения Бессмертного полка РФ и учащиеся Волховской средней школы №6 собрались в первой столице Руси Старой Ладоге у памятника Вещему Олегу, где провели патриотический флешмоб.

Кроме того, на сайте Бессмертного полка РФ прошла викторина, посвященная Дню народного единства, его истории и его героям, а также флешмоб, где все желающие могли разместить свои поздравления жителям России. 



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