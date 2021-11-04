Под брендом HP выходит новый игровой монитор с частотой 240 Гц

Новый игровой монитор с изогнутым экраном выпустила компания HP. Форма – не единственное достоинство устройства. Кроме прочего, эксперты отмечают высокую частоту смены кадров, которая, в данном случае, составляет 240 Гц.

Еще одним преимуществом считают относительно невысокую цену монитора. Базовая стоимость составляет всего 530 американских долларов.

Изображение пользователь будет видеть с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Размер экрана по диагонали составляет 27 дюймов. Также производитель обеспечил максимальный охват цветового диапазона. Подробнее с техническими характеристиками монитора можно ознакомиться на сайте производителя. К сожалению, пока нет информации о том, когда данное устройство появится в продаже на территории РФ.