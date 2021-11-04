 

Опубликованы характеристики нового планшета Samsung Galaxy Tab A8

04.11.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают компетентные источники, обновленная версия корейского планшета Samsung Galaxy Tab A8 2021 года получит произведенный на территории Китая процессор Unisoc. Это один из факторов, который позволил снизить цену и внести устройство в разряд бюджетных, говорят эксперты.

Данная модель еще не представлена официально. Однако компания-производитель вскоре намерена устроить официальное мероприятие, во время которого покажет и расскажет о новом планшете.

На сегодня известно, что китайский процессор обеспечивает 3 Гб оперативной памяти. Размер экрана здесь составляет 10,4 дюйма. Аккумулятор достаточно емкий – 7040 мАч. К нему будет додано штатное зарядное устройство мощностью 15 Вт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Forbes – разделяй и властвуй — политологи выяснили лучшую стратегию для России в Чёрном море

29.10 / Компания AMD выпустит сверхмощный процессор с 256 ядрами

13.08 / Трамп и Нетаньяху договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины

31.07 / Генконсульство в Турции рассказало о судьбе эвакуированных из отелей россиян

20.11 / Член ОП назвала необходимые для защиты несовершеннолетних от кибербуллинга меры

16.07 / Суд отменил решение по делу о хищении у «Новикомбанка» 7 млрд рублей

29.10 / В новом жестком диске Seagate будут рекордные 20 Тб

06.08 / Девушка вернулась домой спустя неделю после своих похорон

19.01 / Берлин собирается ужесточить карантин, но немцы встречают это решение с неохотой

01.07 / Фесенко: Цель законопроекта №5600 банальная – дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика