Опубликованы характеристики нового планшета Samsung Galaxy Tab A8

Как сообщают компетентные источники, обновленная версия корейского планшета Samsung Galaxy Tab A8 2021 года получит произведенный на территории Китая процессор Unisoc. Это один из факторов, который позволил снизить цену и внести устройство в разряд бюджетных, говорят эксперты.

Данная модель еще не представлена официально. Однако компания-производитель вскоре намерена устроить официальное мероприятие, во время которого покажет и расскажет о новом планшете.

На сегодня известно, что китайский процессор обеспечивает 3 Гб оперативной памяти. Размер экрана здесь составляет 10,4 дюйма. Аккумулятор достаточно емкий – 7040 мАч. К нему будет додано штатное зарядное устройство мощностью 15 Вт.