 

На частных самолётах на саммит по климату — Fox News обвинил участников COP26 в лицемерии

04.11.2021, 18:04, Новости дня
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Многие участники саммита ООН по климату COP26 прибыли на него на частных самолётах, в Глазго их сейчас насчитывается аж 400, пишет Fox News. В связи с тем, что авиаперелёты неизбежно сопровождаются выбросом углекислого газа, телеканал обвинил в лицемерии делегатов, называющих изменение климата самой большой угрозой для планеты.

Добро пожаловать обратно. Время для обсуждения самых горячих тем за это утро. Лицемерие во всей красе. В распоряжение Fox News попали кадры прибытия Джеффа Безоса на саммит ООН по изменению климата в Глазго, Шотландия, на частном самолёте. И этого после того, как он заявил, цитирую, «изменение климата — самая большая угроза для нашей планеты». 

Джо Конча, самолёт Безоса лишь один из 400 частных самолётов на саммите в Глазго. Они что, не понимают, что нам говорит то, что они используют частные самолёты, а Джо Байден разъезжает в Риме с кортежем из 85 машин?

ДЖО КОНЧА, обозреватель The Hill, комментатор Fox NewsСлепой и глухой ведёт за собой слепого и глухого. А самое лучшее, что его представителем по климату является Джон Керри, который снова и снова использует частный самолёт, чтобы добраться туда, где можно обойтись и без частного самолёта. А ведь он должен служить примером.
 
Вспомните вечеринку в честь дня рождения Обамы в августе на острове Мартас-Виньярд, где сотни гостей собрались в помещении без масок. Джон Керри прибыл на остров на частном самолёте. Наконец уже проверь, пока ты там, — туда можно добраться и на лодке. Дай климату небольшую передышку. Но он не мог этого сделать.
 
Так что, будь то Керри, будь то Байден с кортежем из 85 машин или Безос — они все лицемеры. И весь мир над ними смеётся за то, что они ведут себя не так, как должны были бы, если бы их действительно волновало изменение климата. Мария.

Верно. Марк Тэппер.

МАРК ТЭППЕР, генеральный директор Strategic Wealth Partners: Что ж, мы не впервые видим подобный уровень лицемерия: «Делайте, как я говорю, а не как я делаю», «Я не откажусь от своего частного самолёта, потому что я его заслужил, но мне нужно, чтобы все остальные внесли свой вклад, чтобы мне не пришлось». Это довольно странно.
 
Но раз уж мы заговорили о том, чтобы вносить свой вклад, где Китай? Они не явились. И, что касается корпораций, раз мы обсуждаем лицемерие и Китай, корпорации должны дистанцироваться от Китая. Любопытно, что компании осознали важность равноправия в США, притом что их обувь делают при помощи рабского труда в Азии. Это странно.

Хорошее замечание.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2021 года.



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