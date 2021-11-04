 

“Первый раз руки дрожали, было страшно”. Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева

04.11.2021, 17:58, Новости дня
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По словам Ландар, она стала диктором после стажировки и окончания трехмесячных курсов на радио “Эра”.

“Когда первый раз объявляла, руки дрожали и самой было страшно”, – призналась диктор.

Ежедневно Ландар объявляет о прибытии и отправлении 150 поездов, но часто пассажиры просят от их имени признаться в любви возлюбленным.

“Но мы же такое не может объявлять. Мы объявляем, если люди потерялись, чемодан потеряли”, – уточнила Ландар.

Диктор призналась, что ее муж также работает на “Укрзалізниці”, но не уточнила кем.

ВИДЕОВидео: #УдиЛюди / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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