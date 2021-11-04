 

51-летний Горбунов похвастался йоговскими асанами

04.11.2021, 17:58, Новости дня
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На заглавном фото Горбунов позирует, стоя на одной ноге с закрытыми глазами, а на втором снимке запечатлен с широко расставленными ногами.

“Когда освободил место на коврике от игрушек”, – подписал он снимки.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей, и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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