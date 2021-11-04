Литва установила на границе с Белоруссией заграждение из колючей проволоки

Одна десятая границы Литвы с Белоруссией, протяженностью около 680 км, закрыта ограждением из концертины – проволоки с острыми лезвиями, используемой армией, информирует МВД балтийской республики.

«В настоящее время установлены 68 км концертины. Для того чтобы полностью закрыть наиболее проблемные зоны границы, всего необходимо установить ограждение на участке протяженностью 82 км, осталось сделать это на 14 км», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

На прошлой неделе на границе начали устанавливать четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута проволока.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, 680 км совпадают с Белоруссией. Именно на этой протяженности появится заграждение, перед которым будет пущена дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Работы обойдутся бюджету в 152 млн евро. Власти Литвы надеялись получить финансовую помощь на эти цели по линии ЕС, но получили отказ.

Ранее сообщалось, что проволока появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.