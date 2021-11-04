Лукашенко обратился к крымчанам в День народного единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводится в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

«Пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена», – обратился Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства к президенту РФ Владимиру Путину, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

В День народного единства Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.