 

Лукашенко обратился к крымчанам в День народного единства

04.11.2021, 17:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводится в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

«Пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена», – обратился Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства к президенту РФ Владимиру Путину, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

В День народного единства Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Россиянам напомнили, как правильно заряжать смартфоны

30.08 / Офицера ВС Франции заподозрили в шпионаже в пользу России

25.10 / Алиев заявил о переходе города Губадлы под контроль Азербайджана

24.05 / Вице-премьер Федоров: Мы первыми в мире приравняли электронные паспорта к бумажным. Apple уже патентует эту технологию

13.01 / Навальный на этой неделе вернется в Москву

11.04 / СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники

16.02 / SZ – решением ФРГ закрыть границы недовольны не только соседние страны, но и немецкий бизнес

12.05 / 73-летний Алибасов заявил, что сын отобрал у него паспорт и держит в заточении

17.09 / В России идет голосование

29.04 / В Польше показали обновлённую Ferrari 812 Superfast

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика