Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ РФ и Белоруссии
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета утвердили 28 союзных программ РФ и Белоруссии.
Высший совет Союзного государства проводится в режиме видеоконференции, информирует ТАСС.
Напомним, в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства. Накануне президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.
Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года.
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