Вопрос нехватки мигрантов будут решать привлечением школьников

Министерство занятости отчиталось о решении проблемы дефицита мигрантов на отечественном рынке труда. Нехватку рабочих рук из стран ближнего зарубежья предлагается компенсировать широким привлечением молодежных трудовых ресурсов, в первую очередь будут задействованы учащиеся общеобразовательных учреждений. Школьников обяжут отработать не менее одной восьмичасовой рабочей смены в сутки в течение стандартной рабочей недели.

«Одной из главных проблем современного среднего образования является теоретическая направленность школьной программы, не предусматривающей какой-либо практики. Будущим специалистам не повредит наличие эмпирических навыков. Замешивать бетон, убирать мусор с родных улиц, мыть полы в медицинских учреждениях – бесценный опыт, который пригодится в жизни. Ведь школьники как чурки, из них можно вытесать прекрасных представителей рабочих профессий, канцелярских крыс в стране у нас и так хватает», – заявил заместитель министра занятости Валерий Белорукий.

Известно, что вопросами организации юных работников в бригады будут заниматься учителя труда, помимо прочего на них будут возложены обязанности по получению денежных средств от работодателей и выплата заработной платы учащимся. Педагоги получат право удерживать процент с общей выручки за оказание бухгалтерских услуг и штрафовать подчиненных за нарушение трудовой дисциплины.

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