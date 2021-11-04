Смартфон Huawei Mate 50 выйдет в первом квартале 2022 года

В компании Huawei подтвердили информацию о том, что топовая модель смартфона Mate 50 сойдет с конвейера в первом квартале будущего года. Напомним, что в данном устройстве планируют установить процессор Snapdragon 898.

Однако есть и последствия ранее объявленных санкций. Так, данная модель гаджета не получит поддержку сети пятого поколения. Поэтому будет только модем 4G.

По словам экспертов, данный факт существенно понижает рейтинг флагманского устройства Huawei на мировом рынке. С другой стороны, если компания предложит его по умеренной цене, покупатель получит качественный смартфон с одним единственным изъяном. Все равно ведь большинство пользователей «сидит» на сетях четвертого поколения, напоминают эксперты.