 

Motorola вышла на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов на рынок США

04.11.2021, 17:34, Новости дня
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Как поясняют эксперты, нынешнему успеху бренда Motorola на американском рынке способствовал уход из сегмента производства смартфонов компании LG. В результате третье место в рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов на рынок США стала Motorola. Лидерами же остаются Apple и Samsung.

Однако, доля «бронзового призера» все еще невелика. Всего 7-8% смартфонов продается под данным брендом.

Первенство в Соединенных Штатах традиционно удерживает их же отечественный Apple, у которого и своя особая операционная система, и наиболее лояльные в мире клиенты, не желающие ничего знать о существовании других производителей. Доля «яблочных» смартфонов в США составляет от 39 до 41%. Корейский Samsung остается в коридоре между 30 и 35%.



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