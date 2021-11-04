Скандалы: Время собирать доллары

Российское правительство побило рекорд по объемам скупки валюты и золота для наполнения Фонда национального благосостояния

С 9 ноября по 6 декабря Минфин потратит на эти цели 518,2 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду. Эта сумма складывается из ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в предстоящий месяц (409,9 млрд рублей), а также поступлений за октябрь, превысивших план (108,4 млрд рублей).

Ежедневно на скупку валюты и пополнение «золотого счета» Минфина в ЦБ будет направляться 25,9 млрд рублей — в 1,7 раза больше, чем в октябре (15,1 млрд).

Сумма интервенций, которые в интересах правительства проводит центробанк, изымая из оборота рынка валюту от цен на нефть выше 43 долларов за баррель, станет рекордной за все время действия бюджетного правила — 7,2 млрд долларов по текущему курсу.

Предыдущий максимум был зафиксирован в июне 2018 года, когда ЦБ купил для Минфина 6 млрд долларов.

В октябре рубль стал лучшей валютой развивающихся рынков, прибавив к доллару 2,3%. Геополитическая премия, которая была зашита курсы, практически обнулилась, и рубль догнал динамику валют-аналогов, но «после такого роста покупок в рамках бюджетного правила, есть вполне очевидные риски ослабления на 2-3 рубля», прогнозирует начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Бюджетное правило, в рамках которого государство складирует в резервы нефтяные доходы и не позволяет рублю укрепляться вместе с ценами на «черное золото», заработало в 2017 году.

В первый год Минфин купил на рынке 14,3 млрд долларов, в 2018 году — 35,5 млрд долларов, причем в период с октября по декабрь ЦБ был вынужден остановить интервенции из-за резкого падения курса рубля.

В 2019 году операции возобновились — из оборота рынка было изъято 55,5 млрд долларов. В 2020 году ЦБ купил 10 млрд долларов в январе и феврале, а в марте был вынужден поставить интервенции на паузу и начать продавать валюту на фоне обвала цен на нефть — 21 млрд долларов за 10 месяцев.

С 2021 года валютный «пылесос» снова включили с нарастающей мощностью, и в резервы было направлено еще 28,3 млрд долларов за январь-октябрь.

В мае Минфин объявил, что полностью отказываться от долларов в ФНБ и конвертирует их в евро, золото и китайские юани. Но ЦБ, наполняющий фонд, продолжает покупать на бирже преимущественно американскую валюту, потому что ничего другого в нужном объеме в России просто нет.

Вопреки заявлениям о дедолларизации экономики и экспорта, на доллар по-прежнему приходится более 80% оборота валютного рынка, и эта доля не снижается.

На 1 октября ликвидная часть ФНБ — то есть не потраченные деньги, размещенные в валюте и золоте, — достигла 113,8 млрд долларов, или 7,2% ВВП.

В проект бюджета на 2022-24 годы правительство заложило наполнение фонда еще на 112 млрд долларов.