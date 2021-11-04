Темная помада визуально делает зубы белее: 10 уловок красоты, чтобы лучше выглядеть на фотографиях

Много лет назад фотографии не предавалось такое значение, как сейчас. Снимки хранили в личном альбоме и показывали только самым близким. Теперь же каждое фото за считаные секунды «улетает» в Facebook, Instagram, Twitter и другие соцсети, и вот уже вами любуются тысячи людей, оценивая и оставляя комментарии. Как убедиться, что вы хорошо выглядите на фотографиях? Вот десять секретных уловок красоты, которые помогут вам быть на каждом снимке в самой лучшей форме.

Всегда делайте тест вспышки

Поскольку фотография со вспышкой подчеркивает любую проблему с лицом (например, слишком светлый тональный крем или слишком большое количество румян), всегда полезно сделать снимок со вспышкой, прежде чем идти на вечеринку. Это даст вам возможность внести коррективы в макияж, пока еще не поздно.

Припудрите нос

«Простите, я отойду припудрить носик» — эту фразу часто можно было услышать в старых фильмах, но поверьте, тогда дамы многое понимали о красоте и способах обольщения. Даже если у вас не жирная кожа, слегка нанесите полупрозрачную пудру на область лба над бровями, нос и подбородок. Лоснящееся лицо в реальной жизни иногда может выглядеть жирным на фотографиях, поэтому этот трюк поможет предотвратить такую неприятность.

Больше туши!

Использование большого количества туши и даже применение накладных ресниц привлечет к вашим глазам внимание на фотографиях. Поскольку снимок размывает детали, всегда приятно выделить их как можно лучше. Пышные ресницы придадут красивый вид вашему взгляду, не выглядя при этом искусственно и пошло. Не забудьте применять тушь для ресниц, если собираетесь сниматься.

Никаких покраснений!

Если у вас есть прыщик, попробуйте нанести на него несколько капель тонального крема с помощью ватной палочки. Также неплохо закапать специальное средство в глаза перед нанесением макияжа, чтобы они выглядели белее и ярче. Вы также можете использовать зеленый консилер под тональный крем, чтобы предотвратить покраснение кожи.

Главное в селфи — правильный ракурс

Делая селфи, передайте камеру человеку с самыми длинными руками. Поднимите ее высоко над собой и слегка поверните вниз под небольшим углом. Не стоит стоять ближе всех к камере, иначе вы будете выглядеть непропорционально крупнее. Самая выигрышная поза — вполоборота с головой, слегка наклоненной на бок.

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Избегайте использования крема от солнца

Если вы не планируете находиться в помещении (например, на вечеринке в клубе), то можете пропустить солнцезащитный крем. Будет достаточно обычного тонального крема и пудры. SPF может создать ярко-белый оттенок при фотосъемке со вспышкой, даже если его совсем немного в вашей основе. Выбирайте формулы без SPF, если знаете, что будете много фотографироваться.

Поднимите брови

Ваши брови обрамляют лицо, поэтому их форма и толщина могут иметь решающее значение, особенно на фотографиях. Поскольку на снимке черты лица могут быть осветлены, потратьте дополнительное время на оформление бровей. Постарайтесь поднять их выше, чтобы взгляд был более открытым и привлекательным.

Сделайте зубы белее

Помните всю теорию цвета, которую вы изучали на уроках рисования? Здесь это пригодится. Нанесение темной помады, особенно коричневой и бордовой, создаст иллюзию более белых зубов, благодаря чему ваша улыбка будет выделяться на любых фотографиях. И не нужно портить эмаль осветлителями: зубы станут визуально белее и красивее. То же касается и одежды, например белых топов и маек под темным пиджаком или курткой.

Не переборщите с блеском

Даже если вы хотите выглядеть блестяще на фотографиях, вряд вам понравится, если кожа станет сверкать и бликовать, отражая свет от вспышки. Избегайте косметики с большим количеством блесток, вместо этого выбирайте продукты, которые придают вашей коже сияющий блеск и заставляют вас выглядеть так, как будто вы светитесь изнутри.

Используйте контурный карандаш для губ

Поскольку вечеринки включают в себя болтовню, потягивание коктейлей и вкусную еду, вам нужна качественная и стойкая помада. Чтобы создать хорошую основу, сначала нанесите лайнер для губ. Это увеличит стойкость вашей помады на протяжении всей вечеринки. Обязательно держите под рукой средства для губ, чтобы их можно было нанести быстро и в любой момент. Так ваши фото будут безупречными всегда, а вы на них будете неотразимы.