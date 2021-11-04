Названы шесть видов боли, которые говорят о высоком уровне холестерина в крови

Медик назвали шесть видов боли, которые могут сигнализировать о высоком уровне холестерина в крови. Если этот показатель повышен, то не исключено развитие опасных патологий, например, инсульта или же ишемической болезни сердца.

Иногда организм человека подает тревожные сигналы через боль, которая возникает в самых различных частях тела. Эти признаки нельзя игнорировать. Сам же по себе холестерин представляет собой органическое вещество. Он входит в состав стенки клеток, участвует в транспортировке веществ внутрь нее и назад. Повышенный уровень холестерина опасен тем, что долгое время человек может не замечать никаких ярко выраженных симптомов.

В кровеносных сосудах при такой ситуации образуются жировые отложения. Через какое-то время они разрастаются, в результате затрудняется прохождение важных элементов по крови. В ряде случаев образуются сгустки, а они нередко провоцируют инсульт или же сердечный приступ.

Боль может появиться в области шеи, в пояснице, челюсти, кистях и ступнях, верхней части живота, грудине. Эти ощущения являются не острыми, ноющими. Скорее всего, никакие другие симптомы человека беспокоить не будут.

Источник: doctorpiter.ru