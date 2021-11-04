 

Шаляпин в Instagram набросился на полуголую Наталью Штурм

04.11.2021, 17:12, Разное
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Прохор Шаляпин в комментариях набросился на полуголую певицу Наталью Штурм. Он заявил, чтоб она и дальше «скакала голышом».
В конце сентября скончалась супруга Прохора Шаляпина. Миллионерша из Канады Татьяна Дэвис скончалась в результате последствий коронавируса. Примечательно, что бизнес-вумен заразилась COVID-19 на свадьбе. Уже через несколько дней после мероприятия она почувствовала первые симптомы.

Многие не поверили в то, что Татьяна Дэвис скончалась. Свое мнение по этому поводу высказала певица Наталья Штурм. Она считает, что в тайнах этой истории еще предстоит разобраться. Накануне знаменитость обнародовала свежие снимки, на которых позирует с обнаженной грудью. Артистка прикрылась накидкой из белоснежного фатина.

Среди тех, кто оставил комментарий под публикацией, был и Прохор Шаляпин. Он заявил, что Наталья Штурм сохранила прекрасную форму. По словам артиста, коллега по цеху может «скакать голышом» и дальше, но попросил не трогать его своими расследованиями. Спустя время Штурм удалила откровенную публикацию.

Тем временем, с момента смерти Татьяны Дэвис прошло уже 40 дней. Прохор Шаляпин почтил память своей покойной супруги. В этот день он дал небольшой концерт в хосписе Зеленограда.

Источник: teleprogramma.pro



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