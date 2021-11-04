CNN – «афганцы будут умирать с голоду» — Афганистан захлестнул ужасный гуманитарный кризис

После захвата власти талибами Афганистан захлестнул ужасный экономический и гуманитарный кризис, из-за чего некоторые семьи дошли до того, что им приходится продавать своих детей, чтобы выжить, передаёт CNN. По данным экспертов ООН, на фоне приближающейся суровой зимы в ближайшие пару месяцев афганцы будут умирать от голода — причём речь будет идти не о единичных случаях.

Мы продолжаем с гнетущим репортажем из Афганистана, который свидетельствует о суровой реальности и гуманитарном кризисе, который охватил всю эту страну. Семьи, которые оказались в отчаянном положении, утверждают, что вынуждены продавать своих молодых дочерей просто ради того, чтобы выжить. С нами на связь из Гонконга выходит корреспондент CNN Анна Корен, которая представит этот эксклюзивный сюжет. Душераздирающая история.

АННА КОРЕН, корреспондент CNN: С этим не поспоришь, Джон. Этот сюжет очень трудно смотреть, однако, как мне кажется, мир должен знать, что сейчас происходит в Афганистане. В нашем эксклюзивном репортаже CNN своими глазами видел трагическую судьбу, которая постигла этих маленьких девочек. Кроме того, важно отметить, что её родители дали нам полный доступ и разрешили нам поговорить с детьми и показать их лица. На это они, по их словам, пошли потому, что сами ситуацию они изменить не в силах.

В этой засушливой и пустынной местности глазу не зацепиться даже за клочок какой-нибудь растительности. Это импровизированный лагерь для внутренне перемещённых лиц. Среди его жителей — девятилетняя Парвана. В своём ярко-розовом платье она радостно пищит, играя с другими детьми, — но всё это лишь завеса, прикрывающая ужасы, которые творятся на этой негостеприимной земле.

Семья Парваны перебралась в этот лагерь в провинции Бадгис четыре года назад после того, как её отец остался без работы. Гуманитарная помощь и чёрная работа, которые приносили ему по три доллара в день, позволяла получать товары первой необходимости. Благодаря им можно было выживать.

Однако с момента захвата власти «Талибаном»* два с половиной месяца назад никакой помощи или денег больше не поступало. Учитывая, что ему приходится кормить восемь ртов, отец Парваны пошёл на немыслимое.

«У меня нет ни работы, ни денег, ни еды. Мне придётся продать мою дочь, — говорит он. — Другого выбора нет».

Парвана, которая мечтает пойти в школу и стать учителем, накладывает макияж. Это любимое времяпрепровождение маленьких девочек, однако Парвана знает, к чему она готовится.

ПАРВАНА: Мой отец продал меня, потому что у нас нет хлеба, риса и муки. Он продал меня старику.

Этот седобородый мужчина, которому, по его же словам, 55 лет, пришёл забрать её. Он купил Парвану за двести тысяч афгани — это чуть больше двух тысяч долларов США.

Парвана плачет, прикрыв лицо одеждой, в то время как мать держит её за плечо. «Это ваша невеста, прошу, позаботьтесь о ней», — просит отец Парваны. «Конечно, я о ней позабочусь», — отвечает мужчина.

Он кладёт свои большие ладони на её маленькие плечи. Парвана пытается отстраниться. В то время как он несёт на плече её единственную сумку с пожитками, она опять пытается сопротивляться, упираясь каблуками в грязь. Но всё без толку. Судьба этого маленького, беспомощного ребёнка уже предрешена.

В выдаче замуж детей в бедных сельских районах Афганистана нет ничего нового. Однако активисты в сфере прав человека сообщают о росте числа подобных событий из-за экономического и гуманитарного кризиса, захлестнувшего страну.

ХЕЗЕР БАРР, Human Rights Watch: Это ужасные решения, и никакой родитель не должен оказываться в ситуации, когда ему приходится делать такой выбор. И подобные инциденты подчёркивают, в каком катастрофическом положении находится Афганистан.

На протяжении многих месяцев ООН предупреждала о катастрофе, в то время как разорённый войной и зависящий от внешней помощи Афганистан готовится к суровой зиме. Активы Центрального банка на сумму в миллиарды долларов были заморожены после того, как «Талибан» пришёл к власти в августе. У афганских банков кончаются деньги; зарплаты не платили уже несколько месяцев, а цены на продукты тем временем растут.

По данным ООН, более половины населения не знает, где и что они будут есть в следующий раз. При этом более чем трём миллионам детей возрастом до пяти лет в ближайшие месяцы грозит острое недоедание.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генсек ООН: Афганскому народу нужна спасительная помощь.

И хотя благотворители ООН пообещали выделить на помощь афганскому народу миллиард долларов, пока удалось получить менее чем половину от этой суммы, учитывая, что международное сообщество пока не спешит признавать правительство талибов.

ИЗАБЕЛЬ МУССАРД КАРЛСЕН, руководитель бюро, Управление по координации гуманитарных вопросов ООН: Афганцы будут умирать от голода в течение следующих двух месяцев. И это будут не единичные случаи. Люди стали очень уязвимыми. И мы не можем с этим смириться.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.