В штате Нью-Джерси в США появились бульвар и улица имени Тараса Шевченко

Отмечается, что рядом с перекрестком этих улиц расположены Украинский культурный центр и Украинская церковь Святого Иоанна, в конце октября отметившая сотую годовщину с момента основания.

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Переименование бульвара, ведущего в храм, стало подарком от местных властей украинской общине города, сообщает портал Минобороны Украины “АрміяInform”.

Фото: armyinform.com.ua

По данным издания, Украинский культурный центр в Виппани, основанный в 1950 году, – одна из старейших украинских организаций за рубежом. Американцы украинского происхождения в Виппани следят за событиями на родине, община проводила различные акции в поддержку украинских воинов, в частности собирала подарки для детей украинских военных.

Контекст:

Тарас Шевченко – выдающийся украинский поэт и художник. Он родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге в возрасте 47 лет. Похоронен Шевченко в Украине (на Чернечьей горе в Каневе).

Самый известный сборник поэзии Шевченко – “Кобзарь”, впервые он был издан в 1940 году. Сборник переведен на более чем 100 языков.

По данным МИД Украины, Шевченко – мировой рекордсмен по количеству установленных памятников, их в разных странах насчитывается 1167.

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