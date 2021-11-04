44% украинцев не доверяют официальной статистике о количестве заболевших COVID-19 в Украине – опрос

При этом из них 20,9% опрошенных считают, что численность инфицированных коронавирусом в официальных данных занижена, а 23,1% респондентов – напротив, думают, что цифры завышены.

В то же время 18,5% украинцев доверяют информации Минздрава.

23% опрошенных сказали, что не следят за данными о количестве больных COVID-19 в стране.

Еще 14,5% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью лицом к лицу. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

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