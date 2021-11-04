В центре Киева высадят 100 тыс. тюльпанов в память о героях Небесной сотни

100 тыс. луковиц тюльпанов предоставил консул Украины в Амстердаме Эмиэль де Севрен Жаке. В период цветения в апреле-мае 2022 года в Киеве состится украинско-нидерландский фестиваль.

“Для нас очень важно сотрудничество с международными партнерами в сфере культурного обмена и в вопросах привлечения инвестиций. Также мы благодарны представителям Нидерландов за уважение к героям Небесной сотни, которые завоевали Европейский путь Украины”, – сказал глава аппарата Киевской городской госадминистрации Дмитрий Загуменный.

Фото: kyivcity.gov.ua

Впервые 100 тыс. тюльпанов в Киеве высадили осенью 2020 года по инициативе консула Украины в Амстердаме. В мае этого года тюльпаны цвели на Майдане Незалежности, отметили в пресс-службе.

Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

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