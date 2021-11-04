 

76% украинцев считают, что не болели COVID-19 – опрос

04.11.2021, 17:04, Новости дня
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В то же время 23,7% опрошенных сказали, что столкнулись с болезнью.

Среди тех, кто был инфицирован коронавирусом, 63,9% респондентов лечились амбулаторно – в домашних условиях под присмотром врача, 20,3% – занимались самолечением без консультации с медиками, а 15,4% – лежали на стационаре в больнице.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью лицом к лицу. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,6 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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