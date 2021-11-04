Путин: Крым и Севастополь – навсегда с Россией

Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа, сообщил президент РФ Владимир Путин после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.

«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что мемориальный комплекс служит знаком того, что РФ «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились».

Ранее Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.