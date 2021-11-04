 

Саакашвили назвал состояние своего здоровья критическим

04.11.2021, 17:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУполномоченная Верховной рад Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что получила письмо от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он сообщил о критическом состоянии здоровья.

Сейчас Саакашвили голодает в тюрьме Рустави уже 35 дней в знак протеста. Свое сообщение в Telegram омбудсмен сопроводила фотографией.

«На 35-й день голодовки Михаил информирует о критическом состоянии своего здоровья и неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне», – цитирует Денисову РИА Новости.

Она обратилась к властям Грузии, попросив их обеспечить надлежащую медицинскую помощь Саакашвили.

Мать экс-главы Михаила Саакашвили Гиули Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, организовать его отправку из грузинской тюрьмы на Украину для лечения. По мнению женщины, в тюрьме Грузии, где сейчас находится экс-президент, нет необходимых специалистов.  

Ранее президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили. Сторонники осужденного экс-главы Грузии назвали отказ преступным.

Напомним, задержали политика 1 октября, на родине он является обвиняемым по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по уголовным делам за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

По первому делу Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы, а по второму делу – к шести.

Сейчас суды продолжают рассматривать дела о погроме в телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств. Саакашвили имеет гражданство Украины.



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