Саакашвили назвал состояние своего здоровья критическим
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Уполномоченная Верховной рад Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что получила письмо от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он сообщил о критическом состоянии здоровья.
Сейчас Саакашвили голодает в тюрьме Рустави уже 35 дней в знак протеста. Свое сообщение в Telegram омбудсмен сопроводила фотографией.
«На 35-й день голодовки Михаил информирует о критическом состоянии своего здоровья и неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне», – цитирует Денисову РИА Новости.
Она обратилась к властям Грузии, попросив их обеспечить надлежащую медицинскую помощь Саакашвили.
Мать экс-главы Михаила Саакашвили Гиули Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, организовать его отправку из грузинской тюрьмы на Украину для лечения. По мнению женщины, в тюрьме Грузии, где сейчас находится экс-президент, нет необходимых специалистов.
Ранее президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили. Сторонники осужденного экс-главы Грузии назвали отказ преступным.
Напомним, задержали политика 1 октября, на родине он является обвиняемым по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по уголовным делам за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.
По первому делу Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы, а по второму делу – к шести.
Сейчас суды продолжают рассматривать дела о погроме в телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств. Саакашвили имеет гражданство Украины.
Смотреть комментарии → Комментариев нет