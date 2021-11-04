 

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

04.11.2021, 17:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин в День народного единства приехал в Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником.

«Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас», – цитирует его РИА «Новости».

Также во время выступления он заявил, что готовность защитить отечество и отстоять его – в характере российского народа.

«Традиции заботы об отечестве, готовность отстоять, защитить его в характере нашего многомиллионного и многонационального народа», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа.



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