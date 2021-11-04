Ватикан намерен в 2030 году аннулировать для всех христиан устные молитвы в пользу блокчейна

Пресс-секретарь Папы Римского Антонио Сальваджио подтвердил, что Святой Престол намерен в 2030 году аннулировать силу устных молитв и обязать христиан мира регистрировать свои послания богу в блокчейн-реестре. Он назвал такой подход “соответствующим духу времени”.

“Это амбициозная задача, но мы решили, что займёмся этим вплотную. Уже сейчас прорабатываются эскизы мощного дата-центра в Ватикане, который и будет обслуживать этот реестр, – сказал он. – Когда-то церковь разрешила молиться не вслух, а про себя, но сейчас нам пора переходить на новый уровень. Мы планируем запустить реестр в бета-режиме уже в следующем году, но устные молитвы будут считаться действительными как минимум до 2030 года. Это переходный период, он будет долгим”

По словам Сальваджио, принципы блокчейна целиком отвечают поставленной задаче – в таком реестре нельзя будет ничего изменить или удалить “задним числом”. Отправлять туда свои молитвы христиане смогут через сайт Святого Престола, с помощью мобильного приложения, а в наиболее бедных странах – через терминалы, установленные в официальных католических учреждениях. В Ватикане считают, что архив пригодится во время Страшного суда.

“Оппоненты нашей идеи предостерегают: к моменту Судного дня для комфортной работы такой базы данных, вероятно, потребуются запредельные вычислительные мощности. Действительно, это вызывает тревогу на фоне исчерпания возможностей кремниевой микроэлектроники, но мы полагаем, что у высших сил есть решение. По крайней мере, они могут благословить технологических гигантов на новые открытия”, – добавил пресс-секретарь понтифика.

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