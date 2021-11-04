Раскрыта стоимость Honda Civic Si 2022 модельного года в США

Объявлена цена нового седана Honda Civic Si 2022 модельного года на американском рынке.

Приобрести автомобиль японского бренда станет возможным от 27,3 тысяч долларов. Под капотом нового седана Honda Civic Si 2022 модельного года установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 200 л.с. мощности. Вместе с тем разработчиками применены жесткие пружины и аналогичные амортизаторы для максимальной прижимной силы при маневрах.

Вместе с тем салон отличается качественными спортивными креслами. На передней панели установлена цифровая «приборка», а также установлен мультимедийный экран с поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto. Продажи модели начнутся к концу 2021 года.