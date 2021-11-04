 

Раскрыта стоимость Honda Civic Si 2022 модельного года в США

04.11.2021, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Объявлена цена нового седана Honda Civic Si 2022 модельного года на американском рынке.

Приобрести автомобиль японского бренда станет возможным от 27,3 тысяч долларов. Под капотом нового седана Honda Civic Si 2022 модельного года установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 200 л.с. мощности. Вместе с тем разработчиками применены жесткие пружины и аналогичные амортизаторы для максимальной прижимной силы при маневрах.

Вместе с тем салон отличается качественными спортивными креслами. На передней панели установлена цифровая «приборка», а также установлен мультимедийный экран с поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto. Продажи модели начнутся к концу 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / France 24 – Франция представила новый законопроект по борьбе с терроризмом

08.08 / Из Беларуси депортируют журналистов телеканала «Настоящее Время»

05.08 / Российский борец вольного стиля Угуев завоевал золото Олимпиады

01.02 / Фармацевт назвала неожиданные симптомы дефицита витамина D

06.12 / Найдена не подверженная антителам мутация коронавируса

29.10 / «Тяжёлый день» для Германии — Меркель объявила о введении частичного карантина

07.05 / Топалов попал в больницу вслед за Тодоренко

28.07 / Внешний госдолг Украины вырос в июне на $2,89 млрд

27.06 / Найдены самые северные позиции советской артиллерии времен ВОВ

06.05 / 43-летний экс-супруг Ани Лорак показал, как выглядел 20 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика