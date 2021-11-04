CNN – ВВС США об убийстве беспилотником 10 мирных граждан в Афганистане — ошиблись, но законов не нарушили

ВВС США опубликовали результаты расследования авиаудара, осуществлённого беспилотником в Кабуле в конце августа, в результате которого погибли 10 мирных граждан, передаёт CNN. В частности, в ведомстве пришли к выводу, что при выполнении задачи были допущены ошибки, однако никакой закон при этом нарушен не был.



Reuters

Проведённое ВВС США расследование инцидента с авиаударом американского беспилотника в Кабуле, в результате которого в конце августа погибли 10 мирных жителей, показало, что во время операции были допущены «ошибки при исполнении», но закон нарушен не был, пишет CNN.

«Расследование не выявило нарушений закона, в том числе законов войны. Мы действительно выявили ошибки при исполнении, которые в сочетании с перебоями связи и со склонностью к подтверждению своей точки зрения, привели, к сожалению, к жертвам среди гражданского населения», — заявил генеральный инспектор ВВС США Сами Саид.

По его словам, в результате изучения обстоятельств инцидента были обнаружены доказательства того, что ещё за две минуты до запуска ракеты на месте предстоящего авиаудара находились дети, однако во время операции ударная группа этого не видела.

Как отмечает CNN, Саид провёл два независимых анализа результатов расследования и, по его словам, нет никаких доказательств того, что ударная группа знала о присутствии на месте авиаудара женщин и детей.

Он также пояснил, что теракт, устроенный несколькими днями ранее «Исламским государством»* в аэропорту Кабула, в результате которого были убиты 13 американских военнослужащих и десятки афганцев, усилил чувство безотлагательности и вынудил лиц, принимающих решения, отреагировать на предполагаемую угрозу.

Как напоминает канал, в результате удара беспилотника, основной целью которого стал никак не связанный с ИГ 43-летний сотрудник американской некоммерческой организации, погибли семеро детей. Этот инцидент вызвал гнев в Афганистане и за его пределами и усилил беспокойство по поводу хаотичного ухода США из страны после почти 20 лет войны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.