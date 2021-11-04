France 24 – Макрон поблагодарил Меркель за всё, что она сделала для Европы

Во время последней поездки Ангелы Меркель во Францию в статусе канцлера президент Эммануэль Макрон поблагодарил её за служение единой Европе, передаёт France 24. В знак признательности французский лидер наградил Меркель, которая находилась во главе Германии в течение 16 лет, орденом Почётного легиона.

В центре этой поездки оказалась не политика или кризис, а скорее сердечные проводы — со стороны не только президента Франции, но и благожелателей, которые собрались в винодельческом регионе Бургундия.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: (У нас. — ИноТВ) с Францией чудесная дружба. А сегодня президент показал мне чудесное место, где можно по-настоящему узнать Францию такой, какая она есть за пределами Парижа.

За то время, что она находилась у власти, Ангела Меркель застала четырёх французских президентов и наладила отношения со всеми со времени ссор после финансового кризиса 2008 года и до пандемии коронавируса — очередного серьёзного кризиса, в котором Эммануэль Макрон был рад получить надёжного партнёра. Свою признательность он выразил, вручая Меркель высшую награду Франции — Большой крест ордена Почётного легиона.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Я думаю, мы встряхнули множество вещей, а за последние годы мы много сделали для Европы. Спасибо за ваше терпение и снисхождение ко мне. Но, прежде всего, огромное спасибо, дорогая Ангела, за всё, что вы сделали для нашей Европы.

Ожидается, что Меркель отойдёт от власти через несколько недель после того, как сформируется новая коалиция. Она отказалась баллотироваться на пятый срок подряд на недавно прошедших выборах.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2021 года.